Ora è ufficiale: l’Ucraina boicotterà la Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici

Contro la decisione dell'Ipc, definita "cinica", di ammettere a 6 atleti russi e 4 bielorussi alla Paralimpiade con inno e bandiera

ROMA – L’Ucraina boicotterà la Cerimonia di apertura di Giochi Paralimpici di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 marzo a Verona. L’annuncio è del Comitato Paralimpico ucraino, che ha fatto richiesta di non usare la bandiera del Paese, e segue la decisione dell’Ipc – presa nel settembre scorso e definita “cinica”- di ammettere a 6 atleti russi e 4 bielorussi alla Paralimpiade con inno e bandiera. “È necessario rendersi conto che la Russia, che oggi occupa i territori ucraini, uccide in modo massiccio civili – donne, bambini, anziani, persone con disabilità – issa la sua bandiera, intrisa del sangue della popolazione civile ucraina, sui territori che ha conquistato- si legge in una nota in cui si esprime “indignazione”- Ed è la stessa bandiera di un Paese assassino che l’Ipc permette di issare sul territorio di Milano-Cortina”.

