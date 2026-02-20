Il libro di Salce “L’esistenza umana di fronte al trauma. Quale risposta?”

ROMA – Oggi presentiamo l’intervista realizzata dalla dott.ssa Angelica Bianco, direttore di Magi Edizioni, al dott. Massimiliano Salce, autore del libro “L’esistenza umana di fronte al trauma. Quale risposta?”. Un dialogo profondo ma aperto alla speranza, che invita a guardare il trauma non solo come frattura, ma anche come occasione di consapevolezza e trasformazione. Nel suo libro, Massimiliano Salce accompagna il lettore in una riflessione chiara e accessibile su ciò che accade all’essere umano quando la vita mette improvvisamente alla prova. Il trauma diventa il punto di partenza per riscoprire il valore del pensiero, della riflessione interiore e della capacità umana di dare senso anche nei momenti più difficili. Attraverso l’incontro tra filosofia, esperienza professionale e profonda attenzione alla dimensione umana, l’autore propone un messaggio forte e attuale: la vulnerabilità non è una sconfitta, ma una condizione che può aprire nuove risorse interiori e nuove possibilità di comprensione di sé e degli altri.

LIBRO NON SOLO PER ADDETTI AI LAVORI

Il libro non si rivolge solo agli addetti ai lavori, ma a chiunque senta il bisogno di fermarsi, riflettere e trovare parole nuove per abitare il dolore senza esserne travolti. Un testo che invita a ripartire dal senso dell’esistere, valorizzando la capacità tutta umana di affrontare l’imprevisto con consapevolezza, responsabilità e apertura. Nell’intervista, la dott.ssa Angelica Bianco dialoga con l’autore su come il pensiero, l’ascolto e la condivisione possano diventare strumenti preziosi per attraversare il trauma e ricostruire un equilibrio possibile. Un incontro che offre spunti di riflessione, fiducia e orientamento, nel segno di una umanità che, anche nelle prove più dure, continua a cercare e a costruire senso.