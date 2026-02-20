VIDEO| Un peluche come mamma: la storia del piccolo macaco Punch commuove tutti

Ph. punch__monkey / Instagram

ROMA – La sua storia è diventata virale, scatenando un’ondata di commozione sui social e non solo forse mai visti prima. Il piccolo macaco Punch ha conquistato tutti con la sua storia: ha 6 mesi e vive nello zoo di Ichikawa, nella prefettura di Chiba in Giappone, dove è stato trasferito dopo essere stato abbandonato dalla madre alla nascita. In mezzo ai suoi simili, però, Punch trova un’altra difficoltà: viene inizialmente rifiutato ad ogni tentativo di avvicinamento.

Per dargli conforto, il personale del parco lo ha assistito donandogli il peluche di un orango che è diventato il centro di tutto per Punch. Lo stringe a sé e lo trascina ovunque vada, facendolo diventare la sua ‘mamma’.

일본에 펀치라는 원숭이인데 사람 손에 자라다가

최근에 동물원에 원숭이 무리로 첨 들어갔데요

인형을 엄마처럼 한 손에 끌고 다니면서

무리에 적응중이라고 하는데 안쓰럽네요 🥺 pic.twitter.com/zE59tXN5q1 February 15, 2026

È così che questi gesti vengono ripresi dalle telecamere e fanno il giro dei social: difficile dare un numero ai post che condividono la storia del macaco. Foto, video, illustrazioni, account dedicati, un hashtag (#HangInTherePunch, cioè resisti Punch) e persino un racconto per bambini ispirato a lui.

Titled

“Dear Punch”



Dear Punch,



I am not fur, not breath, not warm, but I stay where your small heads rest. When the world feels loud and far away, hold me, I will be your quiet yes.



You are not alone, little one.

Even borrowed hearts can keep you safe.



I love you dear… pic.twitter.com/FhosZwZrYC — Artifex (@Artifexr) February 15, 2026

LO ZOO: “INASPETTATA PARTECIPAZIONE, QUALCOSA CHE NON AVEVAMO MAI SPERIMENTATO PRIMA”

Allo zoo, nel frattempo, una folla altrettanto numerosa è andata – e continua andare- in visita da Punch. Attraverso il suo profilo X ufficiale, la struttura ha pubblicato l’immagine della coda all’ingresso della zona dove si trova Punch. “Vorremmo esprimere la nostra sincera gratitudine a tutti coloro che ci hanno fatto visita oggi- ha scritto qualche giorno fa lo zoo di Ichikawa-. Tutto il personale è rimasto sorpreso dall’inaspettata partecipazione, qualcosa che non aveva mai sperimentato prima. Ci dispiace molto che ci sia voluto così tanto tempo per passare il cancello”.

Lo zoo ha, poi, specificato che quanto visto nei video girati ieri in cui Punch viene preso di mira da altre scimmie non ci sono stati episodi di aggressività, ma solo comportamenti naturali nel processo di integrazione. In altri momenti, infatti, Punch viene ripreso mentre socializza con gli altri esemplari