FOTO| Milano, Snoop Dogg visita il Cenacolo di Leonardo: il rapper in preghiera davanti l’opera

ROMA – Il soggiorno milanese di Snoop Dogg come ‘inviato’ speciale e commentatore per la Nbc delle Olimpiadi prosegue di non solo ‘lavoro’. Il rapper ha trovato tempo per una gita culturale facendo tappa alla Basilica di Santa Maria delle Grazie per ammirare il Cenacolo di Leonardo. A pubblicare le immagini della star americana davanti l’opera è Angelo Crespi, direttore generale della Pinacoteca di Brera.

Negli scatti, il 54enne – con l’immancabile tuta/uniforme bianca di Milano-Cortina 2026 – osserva il capolavoro di Leonardo ascoltando con attenzione chi glielo sta raccontando. Poi, nell’ultima foto, lo vediamo con le mani rivolte al cielo per pregare. “Snoop Dogg prega davanti il Cenacolo”, si legge, infatti, a corredo delle immagini. Sorridente, l’artista si è poi prestato a una foto di gruppo.