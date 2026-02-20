L’oroscopo di venerdì 20 febbraio 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Attenzione sul lavoro anche perché le proposte che partono in questo periodo possono essere interessanti. Devi cercare di difenderti, giornata nel complesso favorevole. Periodo buono per le coppie che vogliono avere un figlio.
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Oggi pomeriggio c’è uno stato di lieve conflittualità. Lanciare le tue idee è giusto, ma sembra che, soprattutto in famiglia o sul lavoro ci sia qualcuno che ti contrasta.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Nuovi incarichi o importanti responsabilità ti verranno offerti: vaglia con ponderazione. Per quanto riguarda l’amore questo momento è di recupero.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
Questa giornata risulta essere molto piacevole, sarà bene fare attenzione alle parole che si dicono e alle decisioni che si prendono. Nuovi incontri favoriti. Amori sul posto di lavoro…
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
A costo di tagliare rapporti inutili devi cercare di ritrovare la tranquillità interiore. Oggi c’è più fatica, chi lavora a contatto con il pubblico dovrà stare attento a non perdere la pazienza.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Cerca di riposare un po’ di più per ritrovare confidenza con i tuoi desideri più veri. Punto centrale della tua esistenza è da sempre la famiglia, che ti chiede in questo momento più impegno e partecipazione.
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
Previste trattative e colloqui importanti da gestire al più presto, ora devi capire quali sono le persone che stanno dalla tua parte; fai ciò che vuoi senza lasciarti condizionare.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Il tuo è il segno delle grandi passioni, passioni che non riguardano solo l’amore. Potresti cercare nuovi collaboratori o persone di riferimento, per portare avanti un nuovo progetto.
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Non sei convinto di continuare un certo tipo di lavoro oppure sei in attesa di un incarico; problemi da risolvere; un momento tranquillo per l’amore, anche troppo per i tuoi gusti.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Chi ha cercato di fermarti sarà bloccato a sua volta, rivincite in arrivo. Amore positivo e per alcuni in recupero.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Sei un po’ stanco, giorno che mette alla prova. Sul lavoro le complicazioni non mancano mai.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Ti conviene agire al mattino e poi restare a guardare quello che accade. Modera l’eccesso di spirito critico, sei alle volte un po’ troppo pungente. Evita conflitti con Ariete.