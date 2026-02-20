Meteo, le previsioni di venerdì 20 febbraio 2026

da ilMeteo.it

NORD

La pressione aumenta decisa sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere più libero dalla nuvolosità al Nordovest e con nubi irregolari al Nordest. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali. Mar ligure ancora molto mosso, mosso l’Adriatico. Clima decisamente piacevole al Nordovest con quasi 20°C.

CENTRO e SARDEGNA

Un fronte instabile abbandona velocemente le regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo un po’ instabile sui settori adriatici e in Sardegna, soprattutto al mattino quando ci saranno alcune precipitazioni sparse. Nubi irregolari altrove. Nel pomeriggio qualche pioggia si attarderà su Abruzzo e Molise. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno agitato al largo.

SUD e SICILIA

Una perturbazione interessa le nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile. Se al mattino le precipitazioni si concentreranno maggiormente sui settori tirrenici peninsulari, al pomeriggio si estenderanno anche al resto delle regioni. Nevicherà sugli Appennini mediamente sopra i 1400 1500 metri. Mari molto mossi, agitato soltanto il Tirreno.