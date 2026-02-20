venerdì 20 Febbraio 2026

Meteo, le previsioni di venerdì 20 febbraio 2026

Che tempo farà oggi

Data pubblicazione: 20-2-2026 ore 7:15Ultimo aggiornamento: 20-2-2026 ore 7:15

da ilMeteo.it

NORD

La pressione aumenta decisa sulle nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo, il cielo si potrà vedere più libero dalla nuvolosità al Nordovest e con nubi irregolari al Nordest. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali. Mar ligure ancora molto mosso, mosso l’Adriatico. Clima decisamente piacevole al Nordovest con quasi 20°C.

CENTRO e SARDEGNA

Un fronte instabile abbandona velocemente le regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo un po’ instabile sui settori adriatici e in Sardegna, soprattutto al mattino quando ci saranno alcune precipitazioni sparse. Nubi irregolari altrove. Nel pomeriggio qualche pioggia si attarderà su Abruzzo e Molise. I venti soffieranno dai quadranti settentrionali. Mar Tirreno agitato al largo.

SUD e SICILIA

Una perturbazione interessa le nostre regioni. La giornata sarà caratterizzata da un tempo instabile. Se al mattino le precipitazioni si concentreranno maggiormente sui settori tirrenici peninsulari, al pomeriggio si estenderanno anche al resto delle regioni. Nevicherà sugli Appennini mediamente sopra i 1400 1500 metri. Mari molto mossi, agitato soltanto il Tirreno.

Leggi anche

L’oroscopo di giovedì 19 febbraio 2026

di Redazione

Meteo, le previsioni di giovedì 19 febbraio 2026

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»