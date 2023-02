Sarah Michelle Gellar dai vampiri ai lupi mannari nella serie ‘Wolf Pack’

ROMA – Icona del soprannaturale, amatissima per la serie ‘Buffy l’Ammazzavampiri’ (trasmessa tra gli Anni 90 e i Duemila) e supereroina del bene che ancora oggi è nell’immaginario dei suoi fan. Sarah Michelle Gellar è pronta a tornare sullo schermo, questa volta nel mondo dello streaming. Il 23 febbraio debutta su Paramount+ ‘Wolf Pack’, scritta e prodotta da Jeff Davis (‘Teen Wolf’) con Gellar in veste di attrice e co-produttrice esecutiva, che l’agenzia Dire ha incontrato in occasione della tappa promozionale a Milano. “Sono grata a ‘Buffy’, ma lo streaming ti permette di andare oltre, di esplorare storie e mondi senza confini.

Al centro del racconto un gruppo di adolescenti con i loro mostri interiori da affrontare, con la ricerca del proprio branco, con la pressione della vita di tutti i giorni e con la sensazione di solitudine. Qui Gellar interpreta l’investigatrice Kristin Ramsey chiamata a risolvere un mistero dopo un improvviso incendio in California. Il fatto risveglia una terrificante creatura soprannaturale e la spinge ad attaccare un ingorgo autostradale sotto le colline in fiamme. Feriti nel caos, un ragazzo e una ragazza sono inspiegabilmente attratti l’uno dall’altra e da altri due adolescenti che sono stati adottati 16 anni prima da un ranger del parco dopo un altro misterioso incendio. Al sorgere della luna piena, tutti e quattro gli adolescenti si riuniscono per svelare il segreto che li lega: il morso e il sangue di un lupo mannaro.

Basata sulla serie di libri di Edo Van Belkom, la serie vede tra gli interpreti: Armani Jackson, Bella Shepard, Chloe Rose Robertson, Tyler Lawrence Gray e Rodrigo Santoro. Completano il cast: Bailey Stender, Chase Liefeld, Hollie Bahar, Lanny Joon, Rio Mangini, Stella Smith, Zack Nelson, James Martinez, Amy Pietz, Bria Brimmer, John L. Adams e Sean Philip Glasgow.