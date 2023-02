Oroscopo del 20 Febbraio

LUNA NUOVA 20/02/23: UN NUOVO MONDO

Il 20 Febbraio alle ore 7:05 Luna si fa Nuova a 1° 21 del Segno dei Pesci.

Il giorno prima anche il Sole si posiziona in Pesci che, in qualità di ultimo Segno dello Zodiaco, porta a conclusione l’Anno Astrologico.

Ci troviamo così nel pieno dell’energia dei Pesci.

L’Archetipo evoca: ispirazione, intuito, creatività, sensibilità, femminilità, dolcezza, arte, emotività, capacità medianiche, spiritualità, cura, fusione con l’Altro.

La Fase di Luna Nuova evoca nuovi inizi ( a maggior ragione al grado 1).

A livello Karmico nascere con Sole in Pesci significa la necessità dell’Anima di manifestare in questa incarnazione compassione, emozioni, emotività, spiritualità. La sfida oggi è cavalcare questa missione senza ritrovarsi distaccati dalla realtà.

A livello Karmico nascere con Luna in Pesci significa possedere un forte potere psichico, molto attivo nel mondo onirico. La sfida oggi è quella di canalizzare tale potenza evitando di scivolare nell’idealizzazione, nel sacrificio estremo e nel vittimismo.

Con i Pesci tuttavia non finisce qui! Saturno, Maestro del Karma, si appresta a fare il suo ingresso in questo Segno il 7 marzo.

Attualmente Saturno si trova ancora nel Segno dell’Acquario al grado 29, il c.d. grado anaretico che rappresenta criticità; a 29° si trova anche il Gigante Plutone che sta concludendo il ventennale ciclo in Capricorno per fare il suo ingresso in Acquario sempre nel mese di Marzo.

Ci troviamo quindi all’apice di un momento spartiacque che precede un cambiamento epocale che avrà risonanza sia a livello individuale sia a livello collettivo. In fin dei conti il Pianeta stesso si trova ad un bivio…

Il Novilunio del 20/02 è un assaggio, un antipasto della svolta che si manifesterà di qui a poco. Si tratta di capovolgimenti a livello personale e mondiale; mi vengono infatti in mente e due Arcani dei Tarocchi “L’Appeso” e “Il Mondo”. I Pesci rappresentano tutto ciò che è cosmico, senza confini e rappresenta la guarigione (Asse Vergine-Pesci, asse della salute sia in senso fisico sia in senso animico).

Cosa possiamo fare per cavalcare tale energia?

-Avere fiducia nell’ignoto e nel futuro, compiere un salto nel buio, quel buio che spesso precede la luce. Saturno e Plutone a 29° ci chiedono di dare struttura al futuro; gli elementi in Pesci di dar voce ai nostri sogni, di fluire, di credere nell’inimmaginabile.

-Manifestare gratitudine, compassione, affidamento. Mi viene in mente l’Archetipo dei Tarocchi “La Temperanza”.

Saturno che quasi si congiunge al Novilunio indica: nuovi approcci, nuove strutture mentali, maggiore attenzione al Sé e meno all’Ego; racconta di umanità, autenticità, concretezza di emozioni e sentimenti.

Tali passaggi sono una formidabile occasione per liberarci da dipendenze, codipendenze e da tutte quelle dinamiche insane che… nel “Mondo Nuovo” non avranno più ragion d’essere. Tra qualche mese inoltre avremo il passaggio dei Nodi Lunari dall’Asse Toro-Scorpione all’Asse Ariete-Bilancia, saremo così chiamati a lavorare su dinamiche, legami e lacci che ci hanno condizionato per dare voce alla nostra vera essenza, all’insegna di autenticità ed assertività; ad essere finalmente “iniziatori” del nostro destino.

In linea più che generale il Novilunio sarà prezioso per Cancro, Scorpione, Pesci, Toro, Capricorno.

Devono lavorare sui “tranelli” sopra indicati: Gemelli, Vergine, Sagittario.

Per tutti i 12 Eroi dello Zodiaco è l’occasione per mollare la presa con mente ed Ego e dar voce a Cuore e Anima. I Pesci rappresentano anche scelta, scissione: saremo chiamati a lasciare parti di noi stessi per dare vita a nuove, inimmaginabili, versioni di noi.

Fonte: Astrologia Evolutiva e Tarologia by Luna Nuova

Ariete dal 21 marzo al 20 aprile Bisogna combattere per vincere le battaglie, scendere sul campo e le prossime due settimane vedono proprio questo tuo atteggiamento di rivalsa. Un esperto potrebbe aiutarti a risolvere un piccolo problema.

Toro dal 21 aprile al 20 maggio L’amore può essere al centro dei tuoi pensieri, i prossimi 2 mesi vedono rinascere un sentimento, non tenerti lontano da chi può tornare prepotentemente nella tua vita. Lavoro ok, ma sei stanco.

Gemelli dal 21 maggio al 21 giugno Non è facile gestire le relazioni con gli altri, qualcuno dice che, ultimamente, sei più polemico o musone. Questo è un periodo in cui potresti prendere decisioni radicali. Non lasciare il certo per l’incerto.

Cancro dal 22 giugno al 22 luglio Molti gli stimoli sul lavoro, le tue ansie sono ingiustificate. Amore in recupero e grandi emozioni in vista del futuro, non farti prendere dalle ansie inutili.

Leone dal 23 luglio al 23 agosto Chi è solo da tempo dovrebbe fare incontri speciali se non si chiude in casa. Nuove iniziative importanti.

Vergine dal 24 agosto al 22 settembre Recuperi forza e puoi tentare un azzardo nel lavoro. Trovi una persona degna della tua attenzione.

Bilancia dal 23 settembre al 22 ottobre Adesso si potrà definire meglio una storia d’amore, legalizzare una situazione, fare un incontro. Settore professionale ricco di novità.

Scorpione dal 23 ottobre al 22 novembre Periodo che chiede presenza nel lavoro, alcuni soci non sono giusti, cambi di mansioni o ruolo previsti entro tre mesi. Chi di recente ha tradito oppure ha vissuto momenti difficili in amore, ora deve cercare di recuperare tranquillità e serenità interiore. Preoccupazioni da dimenticare.

Sagittario dal 23 novembre al 21 dicembre Energia positiva che potrai sfruttare per risolvere problemi di lavoro. In amore forti emozioni…

Capricorno dal 22 dicembre al 20 gennaio La giornata è faticosa, ma questo non significa che le cose vanno male. C’è una nuova occasione, ma potresti anche scaricare qualcosa che non va bene, sollevare il tuo animo è importante.

Acquario dal 21 gennaio al 19 febbraio Ottima giornata, ottime le collaborazioni e le associazioni. Puoi recuperare una storia che sembrava finita… sempre che ti interessi ancora!

Pesci dal 20 febbraio al 20 marzo Sei fortunato nelle nuove scelte, ma bisogna organizzarle con molta cura. Novità assai interessanti anche per i single. Un incontro vale molto, qualcuno si fidanzerà. Lavoro stressante.