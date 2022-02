Aosta aderisce a Bimed per progetti culturali ed educativi

(DIRE – Notiziario Sanità e Politiche sociali) Aosta, 20 feb. – È una rete di enti locali che promuove progetti con i giovani e nella cultura. Si chiama Bimed, Biennale delle arti e delle scienze del Mediterraneo. È nata a Salerno e conta più di 100 comuni iscritti, tra i quali sette sono valdostani: Arnad, Ayas, Brusson, Issogne, Pont-Saint-Martin, Saint-Vincent e Verrès. Aosta vuole diventare l’ottavo, e per questo la prima commissione Sviluppo economico e culturale del Consiglio comunale ha approvato di aderire all’associazione.

“È un’opportunità e vogliamo rafforzare il ruolo della città in un circuito di sviluppo delle politiche giovanili e culturali, per portare contaminazioni che possono essere positive”, dice l’assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili, Samuele Tedesco. Che aggiunge: “L’adesione non sarà solo formale, ma dovrà portare progetti concreti”.



Il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, aggiunge: “Mettiamoci il più possibile in collegamento con il resto del mondo attraverso delle catene di contatto virtuose. Non è un’adesione a titolo oneroso, ma un patto dentro al quale possiamo iscrivere iniziative contingenti da gestire e finanziare in modo specifico”. A fine ottobre, la Cittadella dei giovani di Aosta aveva ospitato l’evento ‘Bella è la vita’, lancio nazionale della “Staffetta di scrittura per la cittadinanza e la legalità” ideato dalla Bimed.