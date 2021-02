Covid, Franceschini: “Lavoro per aprire prima possibile cinema e teatri”

ROMA – “Sto discutendo con le categorie interessate e mi confronterò col Comitato tecnico scientifico per capire se con protocolli maggiori di sicurezza si potranno riaprire cinema e teatri e i musei nel weekend. Ovviamente prima di tutto viene la salute, ma speriamo e lavoriamo per riaprire il prima possibile“. Lo ha detto il ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, Dario Franceschini, a margine di una conferenza stampa al Colosseo in cui ha annunciato il nuovo direttore di Pompei, Gabriel Zuchtriegel.