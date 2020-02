Zingaretti propone Valentina Cuppi, sindaco di Marzabotto, per la presidenza del Pd

ROMA – “All’assemblea nazionale del partito di sabato proporrò come Presidente una giovane donna, Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto. Credo che Valentina possa rappresentare al meglio il percorso di apertura che stiamo costruendo insieme a tutta la nostra meravigliosa comunità democratica, agli iscritti e a chi guarda dall’esterno al lavoro che stiamo facendo per coinvolgere le persone nel progetto di rinascita dell’Italia”. Così in una nota il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.



“Valentina è una sindaca e questo rappresenta un ulteriore passo in avanti – aggiunge Zingaretti – nella direzione auspicata di un coinvolgimento maggiore degli amministratori democratici nella vita del partito, di tutti i sindaci che ogni giorno si misurano con la vita reale dei cittadini e che saranno protagonisti del nuovo Pd che vogliamo costruire. A partire da Marzabotto, città simbolo del sacrificio di tanti uomini e tante donne vittime dei crimini nazifascisti contro l’umanità. Combatteremo l’odio con una battaglia culturale ed una mobilitazione che coinvolgerà tutti gli italiani. Se Valentina verrà eletta presidente dell’assemblea, sarà affiancata dalle vicepresidenti Anna Ascani e Debora Serracchiani e per la prima volta al vertice del partito ci saranno tre donne”.