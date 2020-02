FOTO | Antisemitismo, appello da Bologna: “Fiaccole anti-odio sempre accese”

A Bologna ci sono stati vari episodi di antisemitismo, l’ultimo è stato la scritta “Juden” comparsa in via Piella, e appunto la città ha risposto ieri, fiaccole in mano, con una manifestazione partita dal centro Zonarelli in San Donato e arrivata fin sotto il Nettuno. In testa, lo striscione “Bologna cammina per la pace”. Erano più di 300 i cittadini che per le strade hanno portato una fiaccola di pace. Numerose le istituzioni presenti, a partire dal sindaco Virginio Merola, fino ai rappresentanti della società civile, come il fondatore delle Cucine popolari Roberto Morgantini. In particolar modo erano presenti le comunità religiose: il vicario generale della Curia monsignor Giovanni Silvagni, Yassine Lafram, coordinatore della Comunità islamica, Daniele De Paz, presidente della Comunità ebraica, quest’ultimo con una fascia al braccio raffigurante la stella di David. Presenti anche Matteo Lepore, Elly Schlein, Antonio Mumolo, Igor Taruffi e due dei quattro fondatori delle Sardine di Bologna.

“Bologna è città di cultura e lo dimostra- dice Segre alla folla in chiusura dell’evento- non spegniamo queste fiaccole. Spegniamole stasera ma riaccendiamole ogni giorno. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Mai perdere quella memoria, mai cancellarla, perchè c’è stata e nessuno la deve poter cancellare. Basta con le parole d’odio”.