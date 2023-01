I Måneskin tornano ospiti al Festival di Sanremo 2023

(Foto di Ilaria Ieie)

ROMA – I Måneskin tornano a Sanremo anche nel 2023. Dopo il matrimonio rock celebrato a Roma e l’uscita del nuovo disco, ‘Rush!’, il gruppo ha annunciato al Tg1 la partecipazione al festival.

Si esibiranno nella serata del giovedì della kermesse in programma dal 7 all’11 febbraio. “Io li invito a prescindere perché Sanremo è legato a loro, il festival ha una marcia in più quando ci sono loro”, ha detto Amadeus in studio con loro.