Non solo il poster del Padrino, ma anche Joker nella casa di Matteo Messina Denaro

PALERMO – Anche un ritratto del personaggio ‘Joker’, tratto dall’omonimo film diretto nel 2019 da Todd Philipp e interpretato Joaquin Phoenix, nel covo di Matteo Messina Denaro a Campobello di Mazara (Trapani), in via Cb 31. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Ros nel corso del primo sopralluogo nell’appartamento che per almeno sei mesi avrebbe ospitato il capomafia di Castelvetrano, fino all’arresto avvenuto lunedì a Palermo. Sotto all’immagine di Phoenix anche una frase: “C’è sempre una via d’uscita ma se non la trovi sfonda tutto”.

Nello stesso appartamento, il primo scoperto, i carabinieri hanno trovato anche un ritratto di Marlon Brando nella sua interpretazione de ‘Il padrino’, film di Francis Ford Coppola.

