La Nato pensa a nuove armi per l’Ucraina, Mosca replica: “La vittoria sul campo è una chimera”

ROMA – È “una drammatica chimera” l’idea di una vittoria dell’Ucraina sulla Russia sul campo di battaglia: lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, mentre in una base americana in Germania è in corso un incontro dell’Alleanza atlantica incentrato su possibili nuove forniture di carri armati a Kiev.

Secondo il rappresentante della presidenza russa, “non bisognerebbe sopravvalutare l’importanza di forniture del genere rispetto alla possibilità di cambiare le cose”.

LA RIUNIONE NATO SUGLI AIUTI A KIEV

Tra le opzioni al centro della riunione in Germania, alla quale nella base di Ramstein partecipano i ministri della Difesa di oltre 50 Paesi, c’è l’invio in Ucraina di tank tedeschi Leopard. Il governo di Berlino ha finora legato la messa a disposizione di questo tipo di carri armati a forniture a Kiev da parte americana dei modelli M1 Abrams. Secondo gli osservatori, il nodo non è economico o tecnico ma investe decenni di ‘Ostpolitik’, con relazioni con Mosca e l’Europa orientale fondate su diplomazia e relazioni commerciali.

CROSETTO: “ITALIA CONTINUERÀ A FARE LA SUA PARTE”

“Al Gruppo di Contatto per la difesa dell’Ucraina ho ribadito al segretario generale della Nato Jens Stoltenberg che l’Italia, tra i protagonisti dell’Alleanza atlantica, proseguirà nel sostegno all’Ucraina e al suo popolo. Continueremo a fare la nostra parte”. Così in un tweet il ministro della Difesa Guido Crosetto.

Poi, rivolto al collega ucraino Oleksii Reznikov, Crosetto ha assicurato: “Non vi lasceremo soli di fronte a una vile aggressione. Siamo e resteremo al fianco del popolo ucraino a difesa di democrazia e libertà”.