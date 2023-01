Arriva ‘Call My Agent Italia’: “Vi raccontiamo il mondo dello spettacolo così com’è”

ROMA – Tutto quello che avreste voluto sapere sul mondo dello spettacolo ma non avete mai osato chiedere, per parafrasare il titolo del film di Woody Allen. Questa sera su Sky Serie e in streaming su Now arriva ‘Call my agent – Italia’, l’atteso remake dell’omonimo show cult francese. Sei episodi, prodotti da Sky Studios e Palomar, sul dietro le quinte del mondo dello spettacolo in un divertente e divertito omaggio al cinema italiano, ai suoi protagonisti e alla sua capitale, Roma.

DI COSA PARLA LA SERIE ‘CALL MY AGENT’

La serie – diretta da Luca Ribuoli (‘Speravo de morì prima’, ‘La mafia uccide solo d’estate’, ‘Noi’) e scritta da Lisa Nur Sultan (‘Sulla mia pelle’, ‘Studio Battaglia’, ‘Beata te’) e, per le sceneggiature degli episodi 4 e 5, da Federico Baccomo (‘Abbi fede’, ‘Studio Battaglia’, ‘Improvvisamente Natale’) – segue le vicissitudini di una potente agenzia di spettacolo e le storie dei suoi soci, che gestiscono le carriere delle più grandi star del cinema italiano, per un viaggio ironico e dissacrante fra le insicurezze, le ossessioni e i segreti del nostro showbiz.

IL CAST DI ‘CALL MY AGENT ITALIA’

Nella versione italiana, infatti, l’agenzia di management di attori al centro del racconto, l’immaginaria Cma (Claudio Maiorana Agency), si sposta da Parigi a Roma, e così le vicende, fra lavoro e vita privata, dei suoi carismatici agenti e dei loro assistenti. Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico e Marzia Ubaldi interpretano gli agenti di alcuni fra i più grandi nomi del mondo dello spettacolo italiano, tutti alle prese con tragicomiche problematiche da risolvere in ciascun episodio. Accanto a loro, gli assistenti – interpretati da Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze, la receptionist dell’agenzia – e le star.

Volti noti e amatissimi dal pubblico, grandi personaggi dello showbiz italiano che recitano nei panni di se stessi, affiancati da tanti altri sorprendenti camei. C’è Paola Cortellesi, attrice ‘secchiona’ e disposta (quasi) a tutto pur di interpretare la regina Tànaquil in ‘Tuskia’, grande colossal internazionale sugli Etruschi. Il Premio Oscar Paolo Sorrentino, che arriva alla Cma con una nuova – geniale – idea per il sequel della serie sul Papa. Pierfrancesco Favino e la moglie Anna Ferzetti, disperata perché lui si è immedesimato troppo nell’ultimo personaggio e ora non riesce più a uscirne.

LE GUEST STAR DI ‘CALL MY AGENT ITALIA’

E poi Matilda De Angelis, vittima di un’improvvisa tempesta mediatica che rischierà di travolgere l’intera agenzia. Stefano Accorsi, attore appassionato e workaholic, che accetta troppi lavori insieme rischiando di mandare in tilt il suo agente, Corrado Guzzanti, che al contrario non vorrebbe accettare niente ma si ritrova suo malgrado incastrato in un ‘progettone spaziale’. E, infine, Emanuela Fanelli. La serie vede anche la partecipazioni di alcuni volti amati come Alberto Angela, Joe Bastianich, Paolo Genovese, Pif e Ivana Spagna.