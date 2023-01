ROMA – La procura della Figc ha chiesto nove punti di penalizzazione per la Juventus per il campionato in corso. La richiesta è arrivata in occasione dell’udienza presso la Corte d’appello federale incaricata di rivedere la sentenza di proscoglimento nei confronti della Juve e altri club sulla questione plusvalenze.

I CLUB COINVOLTI NEL PROCESSO PLUSVALENZE

L’udienza si svolge da remoto presso la Corte federale d’Appello a sezioni unite e discute il caso che vede coinvolti Juventus, Sampdoria, Empoli, Genoa, Parma, Pisa, Pescara, Pro Vercelli e il vecchio Novara.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FIGC

Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha anche chiesto 16 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 20 mesi e 10 giorni per Fabio Paratici, 10 mesi per Federico Cherubini e 12 mesi per tutti gli altri consiglieri del club bianconero, ovvero Nedved, Garimberti e Arrivabene.

Chinè ha inoltre chiesto un’ammenda per gli altri club coinvolti, mantenendo immutate, rispetto al primo processo sulle plusvalenze, le richieste per le altre società e per i dirigenti deferiti. La Caf dovrà ora pronunciarsi sull’istanza di revoca della sentenza di assoluzione: a quel punto deciderà sulle richieste della Procura andando a sentenza.