Salvini annuncia la lotta al monopattino selvaggio: “Non potranno superare i 20 km/h”

(DIRE) Firenze, 19 gen. – “Il limite di 20 chilometri orari a cui viaggiano i monopattini a noleggio dovrà essere il massimo di velocità oltre il quale non si possano più vendere o acquistare“. Il giro di vite lo annuncia il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini. Troppi gli incidenti, tanto che il leader della Lega pensa anche al casco, alla immatricolazione e targa del mezzo (su cui sono in corso degli approfondimenti).

“Strade e autostrade più sicure, con più sanzioni a chi guida e uccide drogato e ubriaco, più tutela a ciclisti e pedoni e tolleranza zero a chi usa il cellulare alla guida. Sono alcuni degli obiettivi del nuovo Codice della Strada sul quale siamo impegnati. Non solo, il dibattito avviato sul contrasto al monopattino selvaggio sta coinvolgendo città importanti come Firenze, dove da oltre un anno si discute dell’obbligatorietà del casco, e capitali europee come Parigi, che ha appena annunciato un referendum in primavera sull’eventuale blocco dei monopattini in sharing“, scrive Salvini su Instagram.

“Ieri su Instagram – ricorda – su oltre 3mila persone che hanno risposto, quasi 8 su 10 si sono detti favorevoli a proibire la libera vendita, senza controllo, di quei pericolosi monopattini non a norma che possono sfrecciare anche a 60 km/h, diventando fonte di gravi incidenti”, conclude il leader della Lega.