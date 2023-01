Il calciatore Dani Alves arrestato per molestie sessuali

(Foto dal profilo Instagram di Dani Alves)

ROMA – Il calciatore brasiliano Dani Alves, ex Barcellona, Juventus e Psg tra le altre, è stato arrestato per molestie sessuali a Barcellona. Il 39enne terzino destro, che attualmente è il calciatore ad aver vinto più titoli tra club e nazionale, è stato accusato di abuso sessuale da una giovane che sostiene di essere stata molestata lo scorso 30 dicembre nella discoteca ‘Sutton’ della capitale catalana.

Secondo l’emittente spagnola ‘Cadena Ser’, la donna avrebbe riferito alle forze dell’ordine che Dani Alves le ha messo una mano dentro gli slip. Il terzino ha negato le accuse, confermando di trovarsi nel locale “insieme ad altri per divertirmi senza invadere lo spazio altrui. Non so chi sia questa signorina”.

Dani Alves è arrivato in commissariato per essere interrogato, poi sarà condotto dalla polizia al Palazzo di giustizia dove un giudice deciderà se emettere misure cautelari nei suoi confronti. Intanto, è arrivata anche la difesa di Joana Sanz, moglie del calciatore: “So chi è mio marito, so quanto è rispettoso, quando ci stavamo frequentando non mi ha mai mancato di rispetto”.