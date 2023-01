Il maestro Uto Ughi contro i Maneskin: “Sono un insulto all’arte”

ROMA – “I Maneskin sono un insulto alla cultura e all’arte“. A parlare è il maestro Uto Ughi nel corso della presentazione nella Sala delle Lupe del comune di Siena del nuovo programma di concerti.

UTO UGHI: I MANESKIN URLANO E BASTA

Tra i massi esponenti della scuola violinistica italiana, Uto Ughi ha espresso un giudizio negativo sui Maneskin, che proprio ieri hanno presentato il loro nuovo disco ‘Rush!’. “Non ce l’ho particolarmente con loro”, ha sottolineato. “Ogni genere ha il diritto di esistere però quando fanno musica, e non quando urlano e basta“.

Parole dure anche dagli USA. La popolare rivista ‘The Atlantic’ ha, infatti, stroncato l’ultimo album dei Maneskin, affermando che “il fascino della band non è la musica che produce” e definendo le loro c”riciclate e sfacciatamente mediocri“.

I MANESKIN CELEBRANO IL LORO MATRIMONIO PER RUSH!

Velo e abito da sposa per Ethan e Victoria, giacca e pantalone per Damiano e Thomas. Tutti rigorosamente vestiti di bianco. Per promuovere il lancio del nuovo album ‘Rush!‘, i Maneskin hanno deciso di suggellare il loro legame celebrando un matrimonio musicale. Le nozze, che si sono svolte il 19 gennaio a Palazzo Brancaccio a Roma, sono state organizzate da Spotify e officiate da un cerimoniere d’eccezione: Alessandro Michele, ex direttore creativo di Gucci. Tra gli ospiti presenti in sala Paolo Sorrentino, Dybala, Fedez, Baz Luhrmann, Manuel Agnelli, Machine Gun Kelly, solo per citarne alcuni.