ROMA – Sofia Goggia ha vinto la discesa libera di Cortina d’Ampezzo, gara di Coppa del Mondo che recupera quella cancellata la scorsa settimana a St. Anton. E’ la vittoria numero 21 in carriera in Coppa del Mondo per la bergamasca: eguaglia Federica Brignone come italiana più vincente della storia.

Una vittoria di potenza pura, in un posto che per Goggia è gioie e dolori: ha vinto due volte, compresa la discesa del 2022, ma il giorno dopo cadde in superG procurandosi il grave infortunio al ginocchio che per poco non gli costava le Olimpiadi di Pechino. Cinque anni fa la vittoria dell’esplosione, prima dell’oro olimpico di PyeongChang. Ai Mondiali di due anni fa non c’era, per la caduta di Garmisch nella quale si fratturò una tibia.

Goggia ha chiuso la sua discesa in 1:33.47. Dietro la slovena Ilka Stuhec e la tedesca Kira Weidle. Fuori dal podio Mikaela Shiffrin.

GOGGIA: “IO E BRIGNONE ABBIAMO VINTO POCO PER LE ATLETE CHE SIAMO”

“È stata una gara parecchio sofferta perché dopo il volo di Corinne Suter il cielo si è aperto e scendere a 100 all’ora con o senza sole fa la differenza. Fortunatamente mi è bastato per vincere oggi, ma non sono così soddisfatta della mia performance sciistica, sono stata un po’ imperfetta in più punti. C’è da studiare, perché la gara più importante è sempre la prossima”. Sofia Goggia ha vinto la discesa libera a Cortina, dominando, ma si dice non proprio soddisfatta ai microfoni Rai.

La campionessa bergamasca commenta anche il record di 21 vittorie in Coppa del Mondo che la portano al fianco di Federica Brignone in testa alla classifica delle italiane più vincenti di tutti i tempi nella Coppa del Mondo: “21 gare pari merito, ma queste sono statistiche all’italiana perché qui c’è una ragazza che ha vinto 4 volte quanto noi (Mikaela Shiffrin, ndr). Questa questa statistica conta poco: io e Federica abbiamo vinto poco per le sciatrici che siamo. Io ho avuto tanti infortuni che mi hanno fermato, lei ha un talento infinito. Noi abbiamo vinto ancora poco per quello che siamo”.

Sofia Goggia ha regalato l’ennesimo indimenticabile spettacolo con la vittoria nella prima discesa femminile di Coppa del mondo in programma sulle nevi casalinghe di Cortina d’Ampezzo. Sull’Olympia delle Tofane, la campionessa orobica si è portata a casa la quarta vittoria su cinque nella specialità in stagione, tris in carriera sulla pista ampezzana. Una gara sontuosa, dove la portacolori delle Fiamme Gialle è riuscita a prendersi una discesa complicatissima, mettendo in scena una manche solida caratterizzata da una velocità straordinaria soprattutto sullo “Scarpadon”, in cui Sofia ha fatto nettamente la differenza. Con questo successo Goggia ha anche messo in archivio il 45esimo podio in Coppa del mondo.

La squadra azzurra ha posizionato altre quattro italiane tra le prime venti: Elena Curtoni ha chiuso all’ottavo posto, con una buona prestazione su di una pista molto tecnica, e Laura Pirovano in 12esima posizione. Federica Brignone ha terminato in 18esima posizione ex aequo con Nicol Delago, a 1″12 da Goggia. In zona punti anche Nadia Delago, 28esima, mentre Teresa Runggaldier ha terminato 35esima. Out Elena Dolmen e Karoline Pichler.

Classifica di discesa che vede Goggia sempre più al comando con 480 punti, confermando un dominio nella specialità che la vede indossare ininterrottamente da dicembre 2020, il pettorale rosso da leader di specialità.

GOGGIA PORTA ITALIA A 119 VITTORIE IN COPPA DEL MONDO FEMMINILE

La vittoria di Sofia Goggia nella discesa di Cortina ha permesso all’Italia di toccare quota 119 successi nella storia della Coppa del mondo di sci alpino femminile. La campionessa bergamasca ha toccato quota ventuno vittorie, raggiungendo la valdostana Federica Brignone, per un derby appassionante a colpi di successi. Terza posizione occupata dal mito Deborah Compagnoni con 16 affermazioni.

Ecco il dettaglio:

Federica Brignone (8 GS, 8 SG, 5 AC)

Sofia Goggia (16 DH, 5 SG)

Deborah Compagnoni (13 GS, 2 SG, 1 SL)

Isolde Kostner (12 DH, 3 SG)

Karen Putzer (4 SG, 4 GS)

Denise Karbon (6 GS)

Marta Bassino (6 GS)

Maria Rosa Quario (4 SL)

Claudia Giordani (2 SL, 1 GS)

Sabina Panzanini (3 GS)

Elena Curtoni (1 DH, 2 SG)

Daniela Zini (2 SL)

Elena Fanchini (2 DH)

Nadia Fanchini (1 DH, 1 SG)

Bibiana Perez (K)

Paola Magoni (SL)

Lara Magoni (SL)

Michaela Marzola (SG)

Giustina Demetz (DH)

Chiara Costazza (SL)

Daniela Merighetti (DH)