Amici 22, anticipazioni pomeridiano: la classifica della gara canto e ballo

ROMA – Nessun accenno al capodanno-gate, né all’ipotetico uso di noce moscata come allucinogeno. Nel nuovo pomeridiano di Amici 22 di domenica 22 gennaio (registrato giovedì 19 gennaio) non si parlerà di quanto accaduto la notte del 31 dicembre, un episodio molto grave in seguito a cui la produzione del talent ha preso duri provvedimenti nei confronti di 6 allievi. La puntata, come riporta Amici News, si svolgerà come di consueto, tra gare, ospiti ed esibizioni.

AMICI 22, LA SFIDA DI SAMU E UN NUOVO INGRESSO

Nello scorso pomeridiano di Amici 22 era stata congelata la sfida di Samu, uno degli allievi coinvolti nel capodanno-gate. Il giudice di ballo, infatti, aveva chiesto di poter vedere una prova comparata tra lui e lo sfidante Paky. Tuttavia, la prova è stata sospesa dalla maestra Alessandra Celentano, che ha chiesto di aggiungere un banco in più proprio per il nuovo ballerino, entrato così ufficialmente nella classe. La sfida di Samu, dunque, è stata posticipata alla prossima settimana.

CLASSIFICA GARA BALLO E CANTO

Dopo Ramon, Alessandra Celentano ha deciso di assegnare la maglia del serale ad Isobel, vincitrice della gara ballo. La gara canto, invece, è stata vinta da Aaron sulle note di ‘Iris’.

GARA BALLO

Isobel Mattia Samuel Maddalena Samu Eleonora Megan Vanessa

GARA CANTO

Aaron Angelina Cricca Federica Jore Ndg Wax e Niveo Piccolo G

Gli allievi di Amici si sono messi in gioco anche per due sfide extra: una gara di canto, per aggiudicarsi la possibilità di girare il videoclip del proprio inedito, e una gara di ballo per poter esibirsi al concerto di Achille Lauro. Le sfide sono state vinte, rispettivamente, da Cricca con ‘Se mi guardi così‘ e da Samu.