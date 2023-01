Suor Angela ha lasciato ‘Che Dio ci aiuti’, i fan commossi sui social

ROMA – Suor Angela ha detto addio al Convento degli Angeli Custodi di Assisi. Ieri sera è andata in onda la puntata che più di tutte ha fatto commuovere gli affezionati della fiction di Raiuno ‘Che Dio ci aiuti‘ giunta alla settima stagione. La suora più famosa della tv, interpretata da Elena Sofia Ricci, ha quindi salutato la sua ‘novizia’ e amica Azzurra (Francesca Chillemi) lasciando intendere che sarà un addio, forse, momentaneo.

I fan sui social si sono scatenati in commenti soprattutto dispiaciuti per la perdita del personaggio.

‘Non accetto l’addio di suor angela, dopo 12 anni è davvero dura. non ce la faccio‘, ‘È davvero la fine di un’era‘, ‘Col rischio di sembrare patetica vi dico che è davvero difficile per me accettare l’addio di Angela. Con questa serie ci sono cresciuta e vederla andare via mi fa ricordare che non tutto può durare per sempre‘, ‘è stato un colpo al cuore, letteralmente. mi sono passate davanti tutte le serate che ho passato con mia madre in compagnia di suor angela, avevo 11 anni e adesso ne ho 22. è come se si fosse chiuso un capitolo delle nostre vite‘, sono alcuni dei commenti degli affezionati sostenitori.

Ma l’attrice che la interpreta da ormai 12 anni aveva già anticipato, prima delle riprese, di volersi prendere una pausa dalla ‘sua’ suora per valutare anche altri progetti artistici. E anche ieri sera prima della puntata ha pubblicato un saluto ai suoi numerosissimi sostenitori.

Chi sarà la nuova Suor Angela? E sarà un vero addio? Sono molte le domande che gli spettatori si pongono. Per adesso sappiamo solo che, nella fiction, il suo posto di madre superiora verrà preso da Suor Teresa (Fiorenza Pieri) che è apparsa nelle prime puntate e il suo ruolo spirituale verrà preso da Azzurra che non ci farà sicuramente rimpiagere l’astuta Angela. Si mormora anche che il vero addio ci sarà nell’ultimo episodio che andrà in onda il 23 marzo.