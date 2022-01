ROMA – Si è spento oggi all’età di 91 anni l’attore Camillo Milli, celebre per aver interpretato il presidente della società calcistica della Longobarda, nel film cult ‘L’allenatore nel pallone’, al fianco di Lino Banfi. È morto in una clinica di Genova dove era ricoverato da tempo per i postumi da Covid. Qualche giorno fa era venuta a mancare sua moglie.

Nato a Milano, Milli si forma al Piccolo Teatro di Milano, diretto da Giorgio Strehler, per poi proseguire la sua carriera allo Stabile di Genova. A teatro recita anche al fianco di Dario Fo, per poi essere diretto al cinema, tra gli altri, da Luigi Magni e Mario Monicelli, interpretando spesso il ruolo di prelato, come ne ‘Il marchese del Grillo’ , ‘In nome del Papa Re’ e in ‘Habemus Papam’ di Nanni Moretti. Ha inoltre recitato in diversi film della saga di Fantozzi al fianco di Paolo Villaggio, mentre anni 2000 è stato Ugo Monti nella soap opera di successo CentoVetrine.