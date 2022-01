Berlusconi accosta… E passa Draghi

ROMA – Matteo Salvini e Giorgia Meloni sono stati sulla riva del fiume ad aspettare la fine della sua candidatura? E Berlusconi adesso aspetterà fino all’ultimo minuto utile prima di annunciare il ritiro dalla corsa al Quirinale. In molti, dietro le quinte dei palazzi della politica, sono pronti a scommettere che un attimo dopo la rinuncia sarà proprio il Cavaliere ad intestarsi la candidatura di Mario Draghi a nuovo Capo dello Stato. In questo modo risulterà chiaro, stando ad una interpretazione di parte, che “lui ha a cuore il bene dell’Italia, non gli interessi di partito”.

Sarà, certo che a quattro giorni dall’inizio delle votazioni, lunedì pomeriggio, la confusione regna ancora sovrana. “Questo è il momento in cui tutte le sciabole sono a terra e tutti si sfidano con i foderi” dice un ‘grillino’ di Governo. Oggi il presidente del M5S, Giuseppe Conte, ha incontrato il leader della Lega, Matteo Salvini. “Incontro cordiale – hanno fatto sapere i leghisti – Si è parlato di Quirinale e di Governo, chiarendo i propri punti di vista. A proposito di Colle, Salvini ha ribadito che il centrodestra è e resterà compatto in tutte le votazioni. Il faccia a faccia è durato un’ora: Salvini e Conte si sono visti dopo pranzo, in centro”.

Da parte non solo del Movimento ma anche tra i Dem, si è tenuto a far sapere che la mossa di Conte era concordata: “Nessun problema, Conte e Letta si sentono continuamente, non c’è nulla di strano che il leader della prima forza parlamentare incontri il leader del secondo partito”. Per quanto riguarda il contenuto del faccia a faccia, secondo fonti ‘grilline’ “il presidente Conte ha chiesto a Salvini di spingere Berlusconi a ritirarsi“. Non solo, riportano le fonti pentastellate, “Conte ha fatto presente che pure gli altri nomi fatti circolare dal centrodestra non vanno bene al Movimento“.

Insomma, spiega una fonte dem, “il problema è che in questo Parlamento frammentato nessuno può vincere da solo, e Salvini non può chiamare al confronto dicendo agli altri ‘però noi votiamo Berlusconi…’. Che confronto è?”. Ancora una volta Vittorio Sgarbi, che negli ultimi giorni si è trasformato nel telefono di Berlusconi, è riuscito ad attirare l’attenzione dicendo che per il leader di Forza Italia “questa è una pausa di riflessione che stando ad Arcore può utilizzare per trovare un nome da indicare al posto del suo. Immagino che questo nome possa uscire prima di lunedì e che possa arrivare anche per iscritto…”. Che nome? “Proporrà un nome e io so quale sarà…”. Un uomo o una donna? “Non lo posso dire. Può essere una donna come Moratti? No, lo escludo” ha detto Sgarbi la sfinge.

“Col centrodestra – è tornato ad insistere Enrico Letta, segretario del Pd – dovremo trovare un nome condiviso, non di parte. Una figura super partes e istituzionale. Il fatto che sia ancora aperta la candidatura di Berlusconi rende tutto complicato, finora non c’è stata interlocuzione perché il centrodestra non è stato disponibile a interloquire“. Per quanto riguarda il M5S, invece, da registrare la sparata del fuoriuscito Alessandro Di Battista contro Draghi, ai suoi occhi colpevole di ogni brutta cosa: “Milioni di contagiati nelle ultime settimane. 6.000 morti. Bollette alle stelle. Benzina alle stelle. Spesa carissima. Povertà e disuguaglianze sociali in aumento. Eppure il Messia Draghi, Il Migliore tra i Migliori, il Salvatore, l’apostolo, SuperMario, lavora notte e giorno per ‘fuggire’ al Quirinale. Ed il Movimento cosa sta pensando di fare? – chiede Dibba – Davvero si presterebbe a tutto questo? Sarebbe pronto a fare il quarto governo in quarto anni? È disposto a votare un uomo obiettivamente di establishment Presidente della Repubblica? Oltretutto dopo averlo accettato al posto di Conte per risolvere grane tra l’altro minimamente risolte?”.