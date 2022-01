Il Covid ferma (ancora) il primo Mondiale di parkour

ROMA – “La prima edizione dei campionati mondiali di parkour Fig, prevista per il 25-27 marzo 2022 a Hiroshima, in Giappone, è stata nuovamente rinviata a causa della pandemia di Covid-19”. Lo rende noto la Federazione internazionale di ginnastica. “I campionati del mondo, prosegue la nota, la cui organizzazione è stata affidata alla Japan Gymnastics Association, dovevano inizialmente svolgersi nell’aprile 2020. Ora l’evento dovrà essere riprogrammato per la terza volta. Nuove date saranno annunciate quando confermate ufficialmente”.