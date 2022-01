Saman, lo zio Danish è arrivato in Italia

REGGIO EMILIA – Il pakistano Danish Hasnain, zio paterno accusato dell’omicidio della 18enne scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) Saman Abbas, è arrivato in Italia. Questa mattina l’uomo è stato preso in consegna dal personale del Servizio di cooperazione internazionale della polizia criminale del ministero dell’Interno all’aeroporto internazionale Charles de Gaulle di Parigi e imbarcato su un volo per Bologna dove è atterrato alle 13. Successivamente si è messo in viaggio verso il carcere di Reggio Emilia, scortato dai Carabinieri reggiani del nucleo investigativo.