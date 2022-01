A Roma i ragazzi del teatro patologico in scena per David Sassoli

ROMA – Silenzio, le luci si spengono, si apre il sipario: a Roma va in scena l’emozione, recitano i ragazzi della compagnia del Teatro patologico nello spettacolo ‘Una stella per David’. L’appuntamento è per domani sera alle 21 allo stabile di via Cassia 472 per una serata evento aperta gratuitamente al pubblico e dedicata a David Sassoli. La organizza l’associazione fondata da Dario D’Ambrosi che, alla Dire, racconta come sia nata l’idea di omaggiare il presidente del Parlamento europeo, scomparso lo scorso 11 gennaio.

“Si tratta di un omaggio che facciamo a David Sassoli perché lui è stato veramente, anzi è ancora, un grande amico del Teatro patologico. Ha sempre sostenuto le nostre attività- spiega D’Ambrosi- e con parlamentari di tutta Europa ci ha sempre portati come esempio, sostenendo che il Teatro patologico fosse davvero ‘una perla’ del nostro paese”. Domani D’Ambrosi aprirà lo spettacolo “con una canzone che ho scritto per lui, poi sarà proiettato un filmato inedito di circa 15 minuti che ricorda la nostra visita a Bruxelles. Un video che ripercorre le emozioni vissute al Parlamento europeo, questo luogo incredibile, all’insegna dell’affetto e di un entusiasmo forte nei nostri confronti. Il Parlamento europeo sembrava veramente casa sua”.

A seguire verrà messa in scena “una parte della ‘Medea’ di Euripide– spiega ancora il fondatore della compagnia- spettacolo che abbiamo portato proprio a Bruxelles. Infine consegneremo quello che abbiamo definito un ‘ringraziamento a David Sassoli’, che daremo a Domenico Iannacone, il giornalista della Rai che ha realizzato un documentario sul Teatro patologico”. D’Ambrosi tiene poi a precisare: “Voglio ricordare David Sassoli ogni anno proprio con questo ringraziamento, che inizierà dunque domani, e portarlo avanti tutti gli anni nel giorno della sua scomparsa”