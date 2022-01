Addio a Sergio Lepri, il giornalista è morto a 102 anni

ROMA – Si è spento a 102 anni Sergio Lepri, partigiano e giornalista. Lepri, che era nato a Firenze il 24 settembre del 1919, è stato alla guida dell’Ansa tra il 1962 e il 1990.

Giornalista “di grande forza morale”, lo ricorda l’Associazione Stampa Romana. “Sotto la sua guida la principale agenzia di stampa italiana ha rivaleggiato con colossi come Reuters, France Press e AP”. Laureato in filosofia all’Università di Firenze, aveva insegnato nelle scuole statali come professore di storia e filosofia. Al giornalismo era arrivato attraverso la stampa clandestina, cioè dopo aver diretto, nell’ inverno 1943-1944, durante l’occupazione nazifascista, l’organo clandestino del Partito Liberale ‘L’ Opinione’. Giornalista professionista dal 1946, lavorò prima alla ‘Nazione del popolo’ di Firenze, poi al ‘Mattino dell’Italia centrale’ poi diventato ”Giornale del mattino’. “Il giornalismo rigoroso, aperto al mondo e al racconto del territorio, con una particolare attenzione ai giovani, segno del suo tratto professionale è sintetizzato in due frasi ricordate dai colleghi. ‘Sulle notizie dobbiamo arrivare per primi, perché siamo l’Ansa. Ma dobbiamo verificarle e darle bene, perché siamo l’Ansa’. ‘Spero che lei abbia opinioni politiche, ma non le voglio conoscere dalle notizie che scrive‘”.

MATTARELLA: “LEPRI MAESTRO DI PROFESSIONALITÀ E DEONTOLOGIA“

ll ricordo del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: “Con Sergio Lepri scompare un prestigioso direttore, maestro di professionalità e deontologia per generazioni di giornalisti, e un testimone attento e partecipe di lunghe e decisive fasi della storia italiana”.