Il Napoli non paga l’affitto dello stadio Maradona e il Comune lo mette in mora

ROMA – Il Napoli deve 3 milioni e 409mila euro al Comune di Napoli, per mancati pagamenti del canone per l’utilizzo dello stadio Maradona. E così Palazzo San Giacomo – riporta il Mattino – ha fatto scattare la diffida e la messa in mora nei confronti della società.

Il Napoli ha chiesto di rinegoziare il canone delle ultime due annualità, poiché i ricavi da stadio sono stati quasi azzerati dagli effetti dell’emergenza Covid. Nello specifico, il Napoli deve 984 mila euro per la stagione 2018/19, 373.448 euro per la stagione 2019/20, 1.032.000 euro per la stagione 2020/21 e 1.019.000 euro per la stagione attualmente in corso.