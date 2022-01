Musumeci: “Nessun rimpasto nella giunta siciliana, possibile riconferma di tutti gli assessori”

PALERMO – “Nessun rimpasto” all’orizzonte nella giunta regionale siciliana guidata dal governatore Nello Musumeci. “Quello è un termine che indica la chiusura di una stagione e l’apertura di un’altra”, ha spiegato il presidente della Regione nel corso di una conferenza stampa in remoto rispondendo a una domanda sul suo giro di consultazioni tra i partiti della coalizione di centrodestra.

Musumeci ha già incontrato Saverio Romano, leader di Cantiere popolare, e Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di Forza Italia, e oggi vedrà anche il segretario siciliano dell’Udc Decio Terrana. “Siamo davanti a una momento di verifica – ancora il governatore -. Dobbiamo capire se il problema sono gli assessori o se sono io. Al termine di questi incontri capiremo ed è anche possibile che vengano riconfermati tutti”.

Musumeci ha quindi ribadito che “non c’è mai stata una crisi” e che “ieri c’è stata una riunione di giunta alla quale oggi ne seguirà un’altra”. E rispondendo a una domanda sull’attuale status degli assessori: “Sono tutti in carica pienamente. Io sto parlando con i segretari di partito per capire dov’è il problema e se possiamo trovare una motivazione al voto anomalo dell’Ars sui delegati per il nuovo Capo dello Stato”.