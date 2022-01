Domani studenti del Tasso di Roma in sciopero contro le misure del governo

ROMA – Non entreranno in classe come forma di dissenso nei confronti dell’attuale rientro nelle scuole. Gli studenti e le studentesse del liceo ginnasio ‘Tasso’ di Roma, in Via Sicilia, hanno promosso uno sciopero per domani, venerdì 21 gennaio. “Con l’astensione- spiegano- vogliamo dimostrare il nostro dissenso per la gestione del rientro a scuola da parte del governo che ancora una volta non è stato in grado di assicurare a noi studenti una scuola sicura, in presenza, per tutti”. Alle 9, quindi, invece di entrare a scuola, gli studenti si ritroveranno a Villa Borghese per un’assemblea pubblica.



“Considerando l’attuale situazione pandemica, con picchi recenti che superano i 200mila contagi giornalieri, riteniamo inadeguate le misure prese dal governo per assicurare agli studenti di poter frequentare gli istituti in sicurezza– scrivono i giovani del Collettivo politico Tasso sulla loro pagina Instagram- Siamo stanchi della minaccia della didattica a distanza, mezzo che si è rivelato dannoso per la salute e l’apprendimento degli studenti, pretendiamo un ripensamento della scuola basato sulle esigenze di chi la vive”.

“La scuola pubblica italiana necessita da decenni massicci interventi di rivalutazione edilizia, chiediamo fondi per la riqualificazione edilizia così da assicurare agli studenti aule grandi a sufficienza per il distanziamento e dei sistemi di areazione efficaci– continuano i ragazzi del liceo ‘Tasso’- Pretendiamo un sistema di tracciamento efficiente nelle scuole con presidi sanitari permanenti che permettano agli studenti di effettuare periodicamente tamponi gratuiti. Chiediamo la distribuzione gratuita di mascherine Ffp2 , ormai obbligatorie sui mezzi pubblici. Pretendiamo che vengano tutelati il nostro diritto alla salute e il nostro diritto allo studio in una scuola modellata sui nostri bisogni generazionali, quali un rinnovamento dei programmi scolastici e un serio sostegno psicologico all’interno della nostra scuola”.