Vaccino, Ciampolillo: “Non è la soluzione, meglio essere vegano. E la cannabis…”

ROMA – Il vaccino “no, non lo faro’. E sono per la libera scelta. E ad oggi ci sono delle evidenze di danni collaterali gia’ pubblicate, paralisi facciali, ci sono anche delle morti. Non e’ la soluzione per uscire dal Covid. Bisogna puntare molto sulle difese immunitarie personali. Io sono vegano e ho difese immunitarie altissime. Io sono vegano e i vegani si difendono meglio dal Covid perche’ hanno difese immunitarie quasi perfette. A Conte ho consigliato di diventare vegano, l’ho suggerito per stare meglio”. Lo dice a La Zanzara su Radio 24 Lello Ciampolillo, ex senatore dei Cinque Stelle.

“CANNABIS NON È NOCIVA E PUÒ AIUTARE CONTRO IL VIRUS”

“A febbraio ho suggerito a Speranza di utilizzare la cannabis come rimedio al Covid. A luglio- aggiunge Campolillo- il Medical College della Georgia ha pubblicato uno studio in cui si dice chiaramente che il cannabidiolo, che viene dal fiore di cannabis, cura gli effetti gravi del Covid, blocca la tempesta citochimica evita l’infiammazione evita i trombi e ti salvi. Il cannabidiolo puo’ prevenire, le canne sono un’altra cosa. Il mix di tabacco e cannabis e’ tossico, che e’ veleno. Meglio la marijuana del tabacco, la cannabis non e’ nociva e puo’ aiutare contro il Coronavirus. Sono a favore della legalizzazione della cannabis, mentre col tabacco si muore”.

Meglio una canna di ‘maria’ pura o l’alcol? “L’alcol e’ tossico e crea dipendenza, mentre la cannabis pura non crea dipendenza e non e’ tossica. Meglio la cannabis“. Faresti anche il sottosegretario della Salute?: “Non mi dispiacerebbe. Ripeto. La cannabis non e’ tossica, l’alcol si’. Viva la cannabis, e’ un’erba medica potentissima”.

