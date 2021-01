Covid, 13.571 nuovi casi e 524 morti. Tasso di positività al 4,85%

ROMA – In Italia nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 13.571 nuovi casi da coronavirus a fronte di 279.762 tamponi effettuati, compresi quelli rapidi, per un tasso di positività del 4,85%. Ieri i nuovi casi rilevati erano stati 10.497 con 254.070 tamponi, per un tasso di positività del 4,1%. Sono 524 i morti, in calo rispetto ai 603 di ieri.

I pazienti in terapia intensiva calano di 26 unità nonostante i 152 ingressi giornalieri. In totale i ricoverati in rianimazione sono 2.461. I pazienti ricoverati nei reparti ordinari calano di 230 unità rispetto a ieri, portando il totale a 22.469.

È quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso da Ministero della Salute e Protezione Civile.

