Solar energy grows in Brazil and attracts investments

By Bianca Oliveira

In a year in which few industries celebrate good performance, the solar energy sector is experiencing a 70% growth in Brazil. Expectations for the coming years are also positive and already attracts bets from large global electrics.

In addition to the country’s privileged geolocation favoring the production of energy from solar sources, the drop of almost 90% in equipment costs in the last 10 years, combined with the explosion of electricity tariffs, made the renewable option more economically attractive.

The growing sustainable mentality on the part of the population also contributed to this result.

Currently, the country has an installed capacity of 7.5GW, which represents almost half of the Itaipu hydroelectric plant, the world’s leader in the production of clean and renewable energy. For 2021, the projections of the Brazilian Association of Photovoltaic Solar Energy (ABSOLAR) are an increase of 4.9 GW, that is, 68% of the registered today.

In its annual report, Climatescope 2020, Bloomberg NEF indicates a transformation of the Brazilian electric sector in which the solar source could represent 50% of the total grid. Until last year, that number was 1.6%, while hydroelectric plants are responsible for about 60%.

Another highlight of the study is the sector’s potential for investment attractiveness. Brazil is in 3rd place among developing countries, just behind Chile and India, and has one of the most comprehensive and inviting clean energy policies among emerging markets. Today, 70 credit lines, public and private, are offered in the country for those who want to invest in this kind of energy.

One of the companies that are betting on the sector is Enel Green Power Brasil, which announced at the end of 2020 the construction of 5 new projects for the production of renewable energy, one of which is solar, which should start operating later this year. Canadian Brookfield will debut its plant on Brazilian soil in 2023. Companies such as Chinese CGN, Norwegian Statkraft and VRTM have already signaled projects involving photovoltaic plants in Brazil.

According to ABSOLAR estimates, the sector will bring more than 22.6 billion reais in new investments and a collection of more than 6.7 billion reais in 2021. In addition to generating more than 147.000 jobs, contributing to the country’s economic recovery.

BRASILE, SOLARE +70% IN UN ANNO CON NUOVI INVESTIMENTI

di Bianca Oliveira

In un anno in cui ben poche imprese hanno registrato performance positive, il settore fotovoltaico in Brasile ha registrato una crescita del 70 per cento. Anche le aspettative per il prossimo anno sono incoraggianti: sembra che le principali aziende produttrici di energia siano gia’ pronte a scommettere sul settore.

Oltre alle sue caratteristiche geografiche, che favoriscono lo sfruttamento dell’energia solare, il comparto delle rinnovabili in Brasile gode di un sostenuto calo dei costi di installazione – scesi del 90 per cento negli ultimi dieci anni. Oltre a questo si registra anche un netto aumento delle tariffe dell’energia elettrica. Tutti questi fattori, combinati insieme, rendono le rinnovabili un’opzione economicamente molto interessante.

Parallelamente, cresce anche l’interesse popolare verso le fonti di energia sostenibile.

Al momento il Paese ha una capacita’ di produzione pari a 7,5 Gigawatt, la meta’ della quale arriva dalla centrale idroelettrica di Itaipu – al confine tra Brasile e Paraguay – azienda leader nel mondo nel settore delle rinnovabili.

Nel 2021, la Associacao Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar) – un osservatorio indipendente che analizza l’andamento delle aziende operative nel settore – stima che la produzione aumentera’ di 4,9 Gigawatt, pari al 68 per cento in piu’ rispetto alle cifre attuali.

La sezione dell’agenzia Bloomberg dedicata alle nuove fonti di energia – Bloomberg Nef – nel suo report annuale ‘Climatescope 2020’ indica un interessante sviluppo nel settore delle energie pulite in Brasile: in futuro, il 50 per cento degli impianti potrebbe essere dedicato allo sfruttamento del fotovoltaico. Fino allo scorso anno questa cifra raggiungeva l’1,6 per cento, mentre gli impianti idroelettrici interessano il 60 per cento del totale.

Lo studio evidenzia anche la capacita’ del settore di attrarre nuovi investimenti. Il Brasile e’ al terzo posto nella classifica dei Paesi emergenti, subito dopo Cile e India, e presenta uno dei piani per lo sfruttamento delle energie pulite piu’ completi e interessanti. A oggi, coloro che vogliono investire possono usufruire di ben 70 linee di credito, sia pubbliche che private.

Una delle aziende che hanno deciso di puntare su questo settore e’ Enel Green Power Brasil, che a fine 2020 ha annunciato cinque nuovi impianti per la produzione di energia rinnovabile, uno dei quali e’ fotovoltaico, e che dovrebbero entrare in funzione entro l’anno.

Gli impianti in Brasile della canadese Brookfield invece apriranno le porte nel 2023. Altre aziende come la cinese Cgn e la norvegese Statkraft and Vrtm hanno annunciato progetti analoghi per sfruttare il solare.

Stando alle stime di Absolar, il settore attirera’ investimenti per oltre 22,6 miliardi di real – pari a quasi tre miliardi e mezzo di euro – e altri 6,7 miliardi di real in profitti per il 2021 (circa un miliardo di euro). Inoltre si potranno creare oltre 147.000 posti di lavoro, con un contributo alla ripresa nazionale del Brasile.

Energia solar cresce no Brasil em meio a pandemia e atrai investimentos

Setor avança devido a políticas de incentivo e bom custo-benefício

Por Bianca Oliveira

Em um ano em que poucas indústrias comemoram um bom desempenho, o setor de energia solar registra recorde de 70% de crescimento em 2020. As expectativas para os próximos anos também são positivas e já atrai apostas de grandes elétricas globais.

Além da geolocalização privilegiada do país favorecer a produção de energia por fonte solar, a queda de quase 90% nos custos dos equipamentos nos últimos 10 anos, combinada com a explosão tarifária da energia elétrica, tornou a opção renovável mais atrativa economicamente.

Contribuiu para isso também, a crescente mentalidade sustentável por parte da população.

Atualmente, o país tem capacidade instalada de 7,5GW, o que representa quase metade da hidrelétrica de Itaipu, líder mundial em produção de energia limpa e renovável. Para 2021, as projeções da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (ABSOLAR) são de acréscimo de 4,9GW, ou seja, 68% do registrado hoje.

Em seu relatório anual, o Climatescope 2020, a Bloomberg NEF indica uma transformação do setor elétrico brasileiro em que a fonte solar poderá representar 50% do total. Até o ano passado, esse número era de 1,6%, enquanto as hidrelétricas são responsáveis por cerca de 60%.

Outro destaque do estudo é para o potencial de atratividade de investimento do setor. O Brasil configura o 3º lugar do ranking entre os países em desenvolvimento, logo atrás do Chile e da Índia, e possui uma das políticas de energia limpa mais abrangentes e convidativas entre os mercados emergentes. São oferecidas hoje no país 70 linhas de crédito, públicas e privadas, para quem quer investir nesse tipo de energia.

Uma das empresas que estão apostando no setor é a Enel Green Power Brasil, que anunciou no fim de 2020 a construção de 5 novos empreendimentos para produção de energia renovável, sendo um deles solar, que deve entrar em operação ainda este ano. A canadense Brookfield estreará a sua usina em solo brasileiro em 2023. Já empresas como a chinesa CGN, a norueguesa Statkraft e a VRTM já sinalizaram haver projetos envolvendo usinas fotovoltaicas no Brasil.

Segundo estimativas da ABSOLAR, o setor trará mais R$22,6 bilhões em novos investimentos e uma arrecadação de mais de R$6,7 bilhões em 2021. Além de ser capaz de gerar mais de 147 mil empregos, contribuindo para a retomada econômica do país.