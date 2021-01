Servizi segreti all’opera per garantire maggioranza a Conte? Copasir convoca direttore intelligence

ROMA – “Il Comitato Parlamentare della Sicurezza della Repubblica, operando nella sua sancita autonomia istituzionale ed in alcun modo sollecitabile da altri attori se non dal Parlamento, ricordando, peraltro, che per il suo ruolo proprio di complessiva garanzia e controllo sul sistema dell’intelligence del Paese e richiedendo, per legge, agli auditi di riferire: ‘con lealtà e completezza le informazioni in loro possesso concernenti le materie di interesse del Comitato’, nella seduta odierna del suo ufficio ha determinato una serie di audizioni da calendarizzare concernenti tematiche emerse nella contingenza”. E’ quanto si legge in una nota del Copasir.

LEGGI ANCHE: Su vicenda ‘Pescatori-Libia’ Copasir chiede audizione Conte, Di Maio, Aise e Casalino

“In riferimento alle, per quanto smentite- si legge ancora-, notizie di interessamento da parte di componenti del Comparto intelligence, alle attività parlamentari afferenti alla tenuta del Governo, il Copasir audirà il Direttore Generale del DIS Prefetto Vecchione riservandosi anche ulteriori audizioni di approfondimento”.

LEGGI ANCHE: Palazzo Chigi: “Gravissime insinuazioni su ruolo intelligence in crisi di governo”

LEGGI ANCHE: Governo, Anzaldi (Iv): “Capo servizi segreti e Gdf cercano senatori per Conte?”