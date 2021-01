A Firenze aperte le adesioni al ‘Patto per la lettura’

FIRENZE – Il ‘Patto per la lettura’ atterra anche a Firenze. Il documento, adottato da una delibera dell’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, nasce “per promuovere la lettura come diritto fondamentale di tutti”, si spiega dal Comune che ha aperto le adesioni. Grazie a questa ‘alleanza‘ tra gli operatori locali della filiera del libro verranno sostenute le biblioteche e le rassegne letterarie. Saranno inoltre rafforzati il servizio ‘bibliobus‘ e gli scambi dei volumi nei luoghi sociali, così come l’aiuto ai più fragili per l’accesso ai libri e la programmazione di attività per bambini anche nelle scuole.

“Mi sono battuto senza sosta per la riapertura in sicurezza delle biblioteche perché credo che proprio la lettura e i libri siano una fonte imprescindibile e democratica di sapere e conoscenza”. Il patto, spiega Sacchi, “è una straordinaria occasione per tutti coloro che hanno a cuore la lettura e vogliono promuoverne la diffusione in tutti gli ambiti, dalla scuola agli eventi”, conclude.

Da Palazzo Vecchio, quindi, si spiega che le attività di promozione e sensibilizzazione “affronteranno temi di interesse pubblico, questioni di genere, razzismo, discriminazione, disuguaglianza, salute, ambiente” e punteranno “all’inclusività, all’accessibilità, alla promozione della pace e del dialogo interculturale”. È prevista, infine, la nascita di un tavolo di coordinamento per la progettazione, l’aggiornamento e il monitoraggio a cui parteciperanno coloro che hanno aderito al patto.

