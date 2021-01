Von Der Leyen (Ue): “Con Biden avremo un amico alla Casa Bianca”

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “Finalmente l’Europa avrà un amico alla Casa Bianca“. Lo afferma la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen al Parlamento europeo riunito in sessione plenaria, in merito all’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca. La nomina di Biden, secondo la Von der Leyen, costituisce “un messaggio di guarigione per una nazione ferita“. La presidente della Commissione europea afferma anche il fatto che “l’era Trump ha lasciato segni significativi” come dimostrano gli scontri di Capitol Hill, sottolineando che “noi europei non possiamo considerarci indenni” dai rischi derivanti dalla disinformazione e dalle fake news.

