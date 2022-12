Roma, accordo tra Municipio IV e Coni Lazio per lo sport sul territorio

ROMA – Favorire lo svolgimento di eventi e iniziative sportive sul territorio. È lo scopo del protocollo d’intesa firmato oggi dal presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti, e dal presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola, nella sede di via Tiburtina. Presenti alla firma l’assessore allo Sport e Cultura del Municipio Roma IV, Maurizio Rossi, ed il fiduciario Coni Lazio, Francesco Ferlito.

“Sono molto soddisfatto della sigla del protocollo con il CONI Lazio- ha affermato il presidente Umberti – come previsto dall’accordo il Municipio supporterà la diffusione delle attività sportive, riconoscendone la funzione sociale, educativa e culturale. Il Coni ha nella sua mission quello della promozione della pratica sportiva per tutte le fasce d’età e pertanto è il partner ideale per raggiungere le finalità indicate dal protocollo”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it