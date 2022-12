Serie A, il fuorigioco semi automatico partirà dal 27 gennaio

ROMA- L’esordio del fuorigioco semi automatico in Serie A avverrà il 27 gennaio, per la prima giornata del girone di ritorno. Ad annunciarlo è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, al termine del Consiglio Federale che ha preso la decisione dopo aver sentito l’Associazione italiana arbitri. Il SAOT (Semi Automated Offside Technology) elaborerà, grazie a speciali telecamere e ad un sensore posizionato all’interno del pallone di gioco, l’esatta posizione dei giocatori in campo. In caso di una possibile posizione di fuorigioco, fornirà alla sala Var le immagini in 3D, per facilitare e velocizzare le decisioni degli arbitri.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it