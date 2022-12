A Reggio Calabria si vedranno i Bronzi di Riace in tutti i “sensi”

REGGIO CALABRIA – I Bronzi di Riace potranno essere visti in tutti i sensi. Il Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria che li custodisce ha avuto in dono una particolare targa tattile realizzata per ciechi e ipovedenti che permetterà loro di conoscere la loro storia e le principali caratteristiche delle due statue bronzee del V secolo a.C. L’omaggio è stato fatto dalla Fondazione Antonino Scopelliti che ha inteso rendere un omaggio per celebrare ulteriormente i Bronzi di Riace in occasione dei 50 anni dal loro ritrovamento.

SCOPELLITI: “AIUTERÀ A RENDERLI ANCORA PIU’ FRUIBILI”

“I Bronzi di Riace sono il patrimonio identitario principale per Reggio Calabria e un grande tesoro per l’Italia“, così Rosanna Scopelliti, presidente della Fondazione Antonino Scopelliti “la loro storia, il loro mito – aggiunge – legato anche e soprattutto alla perfezione stilistica dell’esecuzione, che esalta la bellezza dell’arte classica Greca, rende le due statue una unicità assoluta”. “Abbiamo voluto rendere un omaggio ulteriore alla loro bellezza – afferma – cercando, d’intesa con il Marrc, con il quale ci siamo sempre interfacciati, di renderli ancora più fruibili con questa targa tattile, che aiuterà davvero tutti a poterli ammirare”.

TESTO IN BRAILLE, PODCAST IN ITALIANO E INGLESE E RILIEVI TATTILI DELLE DUE STATUE

La targa al suo interno contiene un testo con linguaggio di scrittura ‘braille’ e i rilievi tattili delle due statue. In più è presente un Qr_Code con un collegamento al podcast audio in italiano ed inglese, all’interno del quale sono contenute le principali informazioni sui Bronzi. La targa tattile è stata realizzata dall’azienda AisTech in collaborazione con l’Unione italiana ciechi.

