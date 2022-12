Al Gf Oriana pronta a lasciarsi andare con Daniele: cosa succederà stasera?

BOLOGNA – “Daniele mi è sempre piaciuto, se si avvicinasse un po’ di più a me mi lascerei andare”. Rivelazione choc di Oriana Marzoli, la bella concorrente venezuelana del Grande Fratello Vip, che poco fa parlando con la nuova concorrente Nicole Murgia si lascia andare a questa confidenza che riguarda un altro concorrente, il bello e sensibile Daniele Del Moro. Morto un papa se ne fa un altro, come si dice. Ormai la storia con Antonino Spinalbese sembra andata del tutto a rotoli: i due si sono parecchio allontanati, a maggior ragione dopo l’ingresso di Ginevra Lamborghini, e i rapporti degli ultimi giorni sembrano abbastanza tesi. Tanto che Oriana parlando con Luca Onestini ha detto: “Arrivata lei, lui ha trovato un motivo per litigare con me“. Ecco, dunque, che Oriana è tornata a guardarsi intorno.

LEGGI ANCHE: Al Gf Vip squalificato Riccardo Fogli: è stato in casa una notte

“A VOLTE MI ABBRACCIA”

E a Nicole Murgia Oriana spiega che, in realtà, Daniele le piaceva fin dall’inizio. Le interessavano entrambi, sia Daniele sia Antonino (che “non è che mi piacesse in maniera esagerata“) Racconta infatti la venezuelana: “Io stavo conoscendo tutti e due, mi interessavano tutti e due. Io poi anche quando stavo con Antonino ci provavo a parlare, ma Daniele non voleva. Ora sì. Ma niente di che, parliamo stiamo bene ma niente di che. A volte mi abbraccia, chissà”. E Nicole le chiede: “Ma se dovesse avvicinarsi di più ti lasceresti andare?”. E Oriana dice: “Sì, mi è piaciuto fin dall’inizio”.

DUE NUOVI INGRESSI NELLA CASA?

Si parlerà dunque certamente di Oriana nella nuova puntata del Gf Vip in onda questa sera, lunedì 19 dicembre, ma anche di altri concorrenti. A parte dalla coppia ‘Donnalisi’, formata da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, che sembrava essere giunta al capolinea ma non è detta l’ultima parola, e probabilmente anche di Attilio Romita e della compagna Mimma decisa a scaricarlo definitivamente dopo i momenti di vicinanza fisica con Sarah Altobello. Altre discussioni, in casa, ci sono state anche con protagonisti Wilma Goich e Charlie Gnocchi, rientrato in casa dopo l’eliminazione grazie alla sorta che gli ha regalato una seconda chance (tra le polemiche dei social). E poi Alfonso Signorini racconterà certamente la settimana della nuova concorrente, Milena Miconi, entrata lunedì scorso, e i primi giorni di Nicole Murgia, arrivata solo sabato sera. Ancora, rumors dicono che stasera a ricevere una sorpresa sarà George Ciupilan e infine potrebbero entrare nella casa altri due nuovi vipponi.

LEGGI ANCHE: Pioggia di critiche su Katia Ricciarelli al Gf Vip: “Canta l’Ave Maria per i soldi, assurdo”

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it