I cartoni Disney e i film di Natale in tv durante le feste

ROMA – Immancabile, come ogni anno durante le feste, torna l’appuntamento in tv con i cartoni animati Disney e le commedie natalizie. Per quanto riguarda la programmazione dedicata ai più piccoli (e non solo) a farla da padrona, come sempre, sono le reti Rai. Si parte il 26 dicembre su Rai 1 con i ‘live action’ firmati Disney: alle 21.25 andrà in onda ‘La Bella e la Bestia‘ con Emma Watson e Dan Stevens. Il 27 dicembre, stesso orario stessa rete, arriva ‘Aladdin’, film fantasy del 2019 diretto da Guy Ritchie con Will Smith nella parte del genio. Il mondo Disney sarà come sempre protagonista anche su Rai 2 con “Frozen 2” (29 dicembre) e il classicissimo “Gli Aristogatti” (31 dicembre), mentre su Rai 3 il 30 dicembre c’è il film DisneyPixar “Alla Ricerca di Dory”. Il 2 gennaio, nuovo appuntamento con i live action: su Rai 1 in prima serata andrà in onda “Il Re Leone”. Ma c’è spazio anche per il primo fantasy d’animazione con “Dragonero-I Paladini”, in anteprima il 26 dicembre alle 14.00 su Rai 2.

LA PROGRAMMAZIONE MEDIASET DI NATALE

Su Canale 5 mercoledì 21 dicembre in prima serata andrà in onda ‘Una famiglia perfetta‘, commedia pirandelliana sulla rappresentazione/essenza del Natale (e dell’Io) con Sergio Castellitto, Marco Giallini, Claudia Gerini. Venerdì 23 dicembre arriva la commedia cult degli anni ’90 in cui la famiglia McCallister, in partenza per una vacanza a Parigi dimentica il figlio in America: alle 21.20 su Italia 1 va in onda ‘Mamma ho perso l’aereo’. La stessa sera alle 21.30 su Rete 4 spazio all’amore con ‘Notting Hill‘, a seguire la commedia romantica natalizia ‘Love Actually’.

Ricca programmazione su Italia 1 il 24 dicembre: si parte alle 14.15 con ‘Balto’, film d’animazione liberamente ispirato all’eroica storia del cane da slitta che in Alaska contribuì alla salvezza di alcuni bambini colpiti da difterite. Alle 16 si prosegue con ‘Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato’, cult-movie del 1971 con Gene Wilder. Alle 19.30 spazio a ‘Il Grinch’ lo strano essere verde che odia il Natale, interpretato da Jim Carrey. Quindi, in prima sera, ‘Una poltrona per due’, commedia in onda su Italia 1 ogni vigilia di Natale da oltre 20 anni. A seguire ‘The Blues Brothers’. Pietra miliare del cinema con John Belushi e Dan Aycroyd, narra le avventure di due fratelli ” In missione per conto di Dio”, e braccati dalla polizia di Chicago.

Il 25 dicembre su Italia 1 alle 19.30 arriva ‘Elf‘ film natalizio con Will Ferrell. Protagonista è Buddy, adottato da Babbo Natale e cresciuto tra gli elfi, che torna a New York in cerca del padre e delle sue origini. A seguire, alle 21.30, ‘Miracolo sulla 34esima strada’, remake dell’omonimo film del 1947, in cui un maturo signore viene ingaggiato da un grande magazzino di N.Y. per impersonare Babbo Natale.

A NATALE TORNA ANCHE FANTAGHIRÒ

Tra pietre e cavalli parlanti, principi bellissimi e perfide streghe, anche quest’anno i fan della saga fantasy che dal 1990 è protagonista del Natale sul piccolo schermo, potranno rivedere ancora una volta tutti e cinque i film di ‘Fantaghirò’. Purtroppo, come da diversi anni a questa parte, Mediaset ha deciso di collocare la saga con Alessandra Martinez nella fascia notturna, sarà comunque possibile vedere i film on demand tramite Mediaset Rivedeo.

FANTAGHIRÒ IN TV, ECCO QUANDO VA IN ONDA:

Fantaghirò, tra il 22 e il 23 dicembre alle ore 2.40 su Canale 5



Fantaghirò 2, tra il 24 e il 25 dicembre alle ore 1.50 su Canale 5



Fantaghirò 3, tra il 26 e il 27 dicembre alle ore 2.40 su Canale 5



Fantaghirò 4, tra il 28 e il 29 dicembre alle ore 2.40 su Canale 5



Fantaghirò 5, tra il 30 e il 31 dicembre alle ore 1.50 su Canale 5

