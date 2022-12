Alexia scalda il Natale con l’album ‘MY XMAS’

ROMA – Negli Anni 90 ha fatto ballare l’Europa con hit disco indimenticabili come “Me and You” e “Summer is crazy”. Ora torna in veste natalizia con dieci cover in lingua inglese che accompagneranno cenoni e brindisi di queste feste 2022. Parliamo di Alexia, che firma il suo nuovo album ‘MY XMAS’ (in vendita da fine novembre) desiderosa di ripartire con un animo più ‘leggero’, con la consapevolezza di ascoltarsi di più e di osservare la sua professione da una diversa angolazione e soprattutto fare ciò che ama.

“Aver voglia di cantare per me non è un’opzione, ma è una condizione indispensabile per sentirmi bene davanti ad un microfono e nella vita in genere ma, talvolta, la vena creativa non arriva, come le proposte musicali (con qualche rara eccezione)- ha raccontato la cantante- A dicembre dell’anno scorso mentre mi dedicavo agli addobbi di Natale (momento sacro in cui ritorno bambina) ho sentito il cuore lieve e la voglia di tornare indietro con la mente a quando ero una ragazzina che sognava di fare questo mestiere, che amava il blues e il soul! È stato davanti all’albero e, ad un sottofondo musicale natalizio che ho avuto l’illuminazione: fare un disco di cover in inglese di Natale. La scelta si è concentrata su un repertorio che mi soddisfa molto: brani tutti rigorosamente in inglese. Ho pescato a piene mani soprattutto dagli anni ’60, ‘70 e ‘80 (da Stevie Wonder a Darlene Love da Brenda Lee a Tom Petty). C’è tanta allegria, energia e speranza di cui sono sempre stata portatrice sana, e di cui abbiamo tutti un gran bisogno in questo momento!!! Non manca qualche classico ma senza esagerare, l’equazione disco di Natale = disco di lenti non è il mio!”.

Alexia tornerà in tour nei teatri e nei club di tutta Italia, da fine novembre a gennaio 2023, con un concerto ad hoc, dedicato al suo nuova album MY XMAS.

