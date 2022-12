Tg Sanità, edizione del 19 dicembre 2022

COVID. SCHILLACI: CALO IMPORTANTE CASI, VERSO NATALE SERENO

“Secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore di Sanità, c’è un calo importante nel numero di contagiati da Covid-19 e in questa settimana siamo scesi del 20% rispetto alla precedente, e poi la pressione sugli ospedali e le terapie intensive, che probabilmente è il fattore più importante da tenere in conto, è sempre rimasta sotto controllo”. A dirlo il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo la settimana scorsa a ‘Domenica In’. ”Credo che dobbiamo guardare con fiducia avanti, senza trascurare nulla- ha proseguito Schillaci- ma penso che possiamo avere finalmente un periodo di vacanze sereno per tutti e credo che gli italiani ne abbiano davvero bisogno”.

COVID. PALÙ (AIFA): NON È PIÙ PANDEMIA, OGGI MENO LETALE DELL’INFLUENZA

“Il Covid non è più una pandemia e neppure un’endemia. Parliamo di un virus che in questa fase mantiene una circolazione diffusa nella popolazione di vaste aree del globo. Continuerà ad essere presente con picchi nella stagione invernale assieme agli altri virus respiratori”. Così il presidente di AIFA, Giorgio Palù, in un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’. “La letalità di Covid su stima globale è ora dello 0,045% rispetto all’1-2% di quando ha esordito nel nostro Paese, quindi meno letale dell’influenza- ha proseguito Palù- che questa settimana, assieme ad altre infezioni respiratorie, ha un’incidenza 5 volte superiore al Covid, colpisce 16 adulti e 56-60 bambini sotto i 5 anni ogni mille abitanti”.

MIHAJLOVIC, LOCATELLI (CSS): DA LEUCEMIA MIELOIDE ACUTA SI GUARISCE

“La patologia che purtroppo ha condotto a morte Sinisa Mihajlovic è la forma più frequente di leucemia acuta nei soggetti adulti, mentre è minoritaria nei soggetti pediatrici. È una patologia caratterizzata da una trasformazione in senso neoplastico di cellule progenitrici del midollo osseo. È una forma di cancro del sangue“. Lo ha spiegato all’agenzia Dire il presidente del Consiglio superiore di Sanità e direttore del dipartimento di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, Franco Locatelli. “Oggi c’è una cura– ha fatto sapere Locatelli- e una percentuale assai considerevole di soggetti, soprattutto se giovani, guarisce. Il caso di Sinisa Mihajlovic, purtroppo, non si è concluso felicemente perchè nella sua patologia leucemica aveva connotazioni di rischio particolarmente elevate“.

EPATITE C. IN PIEMONTE SI È CHIUSO PROGETTO PILOTA ‘COMUNITÀ ZERO C’

Si è concluso ‘Comunità Zero C‘, il progetto pilota di screening dell’epatite C rivolto alle comunità terapeutiche e organizzato dal provider Letscom E3, con il contributo incondizionato di AbbVie. L’iniziativa è partita dal Piemonte, più precisamente dalla città di Biella e, come ha spiegato il dottor Lorenzo Somaini, direttore SC Ser.D., ASL di Biella, i risultati di questa campagna di screening sono “molto interessanti. Abbiamo screenato 30 ospiti delle tre strutture afferenti alla comunità ‘Il Punto’ a Bioglio- ha detto- dove abbiamo trovato alcuni pazienti che erano già stati trattati per l’epatite C e tra questi non abbiamo trovato reinfezioni. Invece, nei 19 che non erano mai stati trattati abbiamo trovato due casi di pazienti non solo positivi all’anticorpo, ma positivi alla carica virale e quindi meritevoli di un trattamento per l’eradicazione del virus”. Come prosecuzione di questo progetto, dunque, questi due pazienti verranno inviati al “nostro centro di riferimento e verranno trattati con le attuali terapie, che portano a una guarigione del 98% dei casi”, ha concluso l’esperto.

LEUCEMIE. AL VIA CAMPAGNA AIL ‘LA LINEA DELLE EMOZIONI’

‘Gioia, angoscia, speranza; un caleidoscopio di sensazioni, un’altalena di emozioni, ma con una certezza: ciò che conta è reagire, passo dopo passo’. Sono solo alcune delle parole raccolte dalla voce di pazienti e caregiver per il progetto ‘La linea delle emozioni’, la campagna promossa da AIL – Associazione Italiana contro Leucemie, linfomi e mieloma“. L’obiettivo dell’iniziativa, presentata la settimana scorsa a Roma, è dare voce alle storie delle persone che convivono con la Leucemia linfatica cronica, lungo tutto il percorso di cura, dalla diagnosi alla terapia. La campagna è stata realizzata da McCann Health grazie al contributo incondizionato di AbbVie e ha visto condividere video, parole, poesie, fotografie e disegni per esprimere il vissuto della malattia, dal punto di vista di pazienti, famigliari e caregiver.

