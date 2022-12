Su Sky ‘Artisti del panettone” con Chiara Maci

ROMA – Le festività natalizie sempre più vicine segnano il ritorno in tv del dolcissimo format ‘Artisti del Panettone’, prodotto da Food Media Factory e Level 33, con quattro speciali natalizi, dove i migliori pasticceri d’Italia si sfidano nella creazione di dolci natalizi inediti, ispirati dal più famoso di tutti, il panettone artigianale. Per la prima volta con la conduzione di Chiara Maci, il programma arriva su Sky e in streaming su Now da oggi al 22 dicembre, alle 17.

LE RICETTE SI POSSONO RIFARE A CASA

Nei quattro episodi i maestri pasticceri si cimenteranno nella preparazione di inedite ricette, tutte a tema natalizio e replicabili a casa, per ispirare i telespettatori e invitarli a creare dolci di Natale sorprendenti con ingredienti semplici e sapori della tradizione. Al timone del programma, la curiosità e la dolcezza di Chiara Maci, conduttrice tv e scrittrice, per la prima volta alla guida di un programma Sky, che accompagnerà sia gli spettatori che i pasticceri durante le preparazioni, con spunti e curiosità per realizzare un dolce natalizio a regola d’arte.

19 DICEMBRE – IL PAIN PERDU

In ogni puntata, il maestro Luigi Biasetto, vincitore della passata edizione di Artisti del Panettone, farà delle amichevoli incursioni, portando la sua esperienza di maitre patissier e condividendo alcuni dei suoi specialissimi segreti sulla preparazione del panettone. Oggi alle 17 su Sky Uno e in streaming su Now, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go, la prima puntata, con il maestro pasticcere Lucca Cantarin che proporrà la sua versione del popolarissimo Pain Perdu, la specialità francese che parte da materiali di scarto per renderli una vera goduria per il palato.

Il tre volte campione del mondo di pasticceria e gelateria Roberto Rinaldini porterà alla ribalta la sua Torta di Natale al profumo di caffè e cannella con glassa piangente al caffè. Paolo Sacchetti preparerà invece un dolce dalla forma e dai sapori tipicamente natalizi, l’Alberello cioccolata e arancia.

20 DICEMBRE – LA COLAZIONE DI NATALE

La seconda puntata, il giorno dopo alla stessa ora, si apre come la migliore delle mattine del 25 dicembre, con la preparazione del maestro Andrea Tortora della Dolce colazione di Natale, composta da un pan di spezie di Natale, la barbajada, bevanda di cioccolata e caffè simbolo della Milano ottocentesca, e l’immancabile pandoro. Il grande lievitista Vincenzo Tiri porta in tavola invece una particolarissima ciambella di sfoglia, lo Sfogliolato. Il viaggio di puntata fa tappa in Sicilia con Santi Palazzolo, che propone la sua Perla di Sicilia, un sablè al cacao e mandorle con composto aromatico siciliano, mousse alla ricotta profumata alla zagara e decori al cioccolato.

21 DICEMBRE – IL ‘SUPREMO’ MONTEBIANCO

Lo speciale del 21 dicembre (sempre alle ore 17 su Sky Uno e in streaming su NOW) vede all’opera il maestro pasticcere Sal De Riso, vincitore del Panettone World Championship 2021 e dell’edizione 2019 di Artisti del Panettone, che ingolosisce Chiara Maci e il pubblico con una Torta rococò al profumo di caffè speziato, mentre Andrea Besuschio lascia a bocca aperta con il suo Vortex, una scenografica torta al cioccolato con caramello alla nocciola. Vincenzo Santoro porta sul bancone dell’edizione 2022 di Artisti del Panettone uno dei dolci più amati dal grande pubblico, il supremo Montebianco.

22 DICEMBRE – IL PANDORO FRITTO

Nell’ultima puntata del 22 dicembre, gran finale con Giuseppe Pepe, che propone la sua interpretazione irresistibile del Tronchetto natalizio, declinato al bianco neve al limone. Francesco Borioli del Laboratorio Infermentum sorprende Chiara Maci e il pubblico con una sfiziosa ricetta da ‘remise en forme’ per le feste, un Pinzimonio di Natale, composto da un pandoro fritto accompagnato con diverse creme, dalla ganache cioccolato, alla crema inglese, allo zabaglione al moscato. Chiude la puntata Carmen Vecchione, che dà vita a una golosissima Torta di Natale cioccolato, arancia e fava tonka.

