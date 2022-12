Il presepe più grande del mondo è a Manarola. E quest’anno risparmia sulla luce

BOLOGNA – Se l’albero di Natale più grande del mondo si trova a Gubbio, il presepe più grande del mondo è a Manarola, in Liguria. Almeno stando alla rete, il borgo delle Cinque terre, infatti, dal 2007 è conosciuto anche per il gigantesco e meraviglioso presepe sulla collina del borgo entrato nel Guinness dei primati. È composto da 300 figure a grandezza naturale e illuminato da 17.000 lampadine sparse in otto chilometri di cavi luminosi: occupa tutta la collina di Tre croci che domina l’incantevole borgo delle Cinque terre.

Ma come nacque questo presepe? A realizzarlo è stato un ex ferroviere in pensione che si chiama Mario Andreoli e che quest’anno compie 95 anni: costruito con materiali di scarto e di recupero, il presepe addobbò per la prima volta la collina di Tre Croci nel 1976, ma da allora ogni anno il presepe si è arricchito di personaggi e ingrandito un po’. Il riconoscimento delle dimensioni da ‘record’ è arrivato nel 2007 e l’anno successivo il presepe si è dotato di un impianto fotovoltaico. Nel frattempo, attorno al signor Andreoli è nata l’Associazione Presepe di Manarola che si occupa della realizzazione e della promozione di questo bellissimo capolavoro artigianale: sono migliaia, infatti, i turisti che ogni anno accorrono in Liguria per vedere l’incanto del presepe illuminato sulle colline.

Ogni anno viene acceso puntualmente l’8 dicembre e così è stato anche quest’anno in un tripudio di fuochi d’artificio. Il presepe, che solitamente restava montato (e acceso) fino a febbraio, quest’anno verrà invece disattivato in anticipo per risparmiare sui costi della bolletta: sarà visibile solo fino al 10 gennaio 2023 e anche l’illuminazione notturna sarà ‘accorciata‘: dovrebbe rimanere acceso circa fino alle 23 e non più fino a notte inoltrata. Il video dell’accensione è stato postato dall’Associazione Presepe di Manarola sulla loro pagina Facebook:

