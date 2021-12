ROMA – Arisa e Vito Coppola vincono Ballando con le stelle, ma l’attenzione sui social, e non solo, è tutta per Morgan. Il cantante, diventato ballerino nel talent show condotto da Milly Carlucci, in finale è stroncato dal giudizio di Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che gli preferiscono appunto Arisa, durante una sfida diretta tra i due. E poco può fare il voto del pubblico a casa, tant’è che la gara per Morgan finisce lì. A questo punto Marco Castoldi si toglie il sasso (o per meglio dire la montagna) dalla scarpa e spara a zero sulla nemica di vecchia data, Selvaggia Lucarelli, e su Guillermo Mariotto.

“Ho fatto tanti esami nella vita, al conservatorio e all’università, e due giudici come voi sarebbero stati immediatamente licenziati– attacca- perché voi non avete assolutamente la capacità di giudicare. Non vi intendete di questa materia. Spero che l’anno prossimo non sarete più qui a rubare gli stipendi al posto di gente che capisce, perché non ci capite nulla. Siete antiartistici. Io adoro dire queste cose, non vedevo l’ora di ammutolire la Lucarelli. Tutta Italia la pensa come me”.

Se non fosse stato abbastanza chiaro, Morgan ribadisce il suo pensiero anche su Instagram, dove in un post tesse le lodi della tv di Stato e attacca nuovamente i due giudici di Ballando con le stelle.