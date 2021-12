Aperta pista di sci di fondo in val Ferret, a Courmayeur

(DIRE – Notiziario Turismo e Sport) Aosta, 19 dic. – È stata aperta una pista per lo sci fondo e la parallela pedonale in val Ferret, a Courmayeur, che accoglie, “con i suoi 10 chilometri, gli amanti dello sci nordico”. Per l’acquisto degli skipass ci si deve rivolgere al Foyer du fond, in località Planpincieux. Per informazioni, telefonare al numero 375.6618864. Biglietti in vendita anche online, sul nuovo sito dell’Avef, l’Associazione valdostane degli enti gestori delle piste da fondo, all’indirizzo www.scinordicovalledaosta.it.