Sondaggio Dire-Tecnè: Pd più vicino alla Lega, Meloni la più amata

ROMA – La Lega di Matteo Salvini resta ancora il primo partito ma cala lievemente nell’ultima settimana. Il Pd e Italia Viva invece, anche se di pochissimo, guadagnano qualche consenso in piu’. Stabile M5s. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche il 18 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per spesso, eta’, area geografica.

Nel dettaglio ecco l’andamento del consenso ai principali partiti nella settimana tra l’11 e il 18 dicembre.

LEGA: -0,2% (23,5% il dato a ieri; 23,7% il dato di venerdi’ scorso) PARTITO DEMOCRATICO: +0,3% (20,6% il dato a ieri; 20,3% il dato di venerdi’ scorso) FRATELLI D’ITALIA: -0,1% (17,0% il dato a ieri; 17,1% il dato di venerdi’ scorso) MOVIMENTO 5 STELLE: invariato (14,2% il dato a ieri; 14,2% il dato di venerdi’ scorso) FORZA ITALIA: -0,1% (8,1% il dato a ieri; 8,2% il dato di venerdi’ scorso) LA SINISTRA: -0,1% (3,4% il dato a ieri; 3,5% il dato di venerdi’ scorso) AZIONE: stabile (3,3% il dato a ieri; 3,3% il dato di venerdi’ scorso) ITALIA VIVA: +0,1% (3,1% il dato a ieri; 3,0% il dato di venerdi’ scorso) +EUROPA: +0,1% (2,0% il dato a ieri; 1,9% il dato di venerdi’ scorso) VERDI: +0,1% (1,6% il dato a ieri; 1,5% il dato di venerdi’ scorso) ALTRI PARTITI: -0,1% (3,2% il dato a ieri; 3,3% il dato di venerdi’ scorso) ASTENSIONE / INCERTI: +0,3% (45,4% il dato a ieri; 45,1% il dato di venerdi’ scorso)

DIRE-TECNE’: MELONI PRIMA TRA I LEADER, RENZI PENULTIMO

Resta Giuseppe Conte, tra i membri del Governo, quello su cui ripongono piu’ fiducia i cittadini. Tra i leader politici, ancora in testa la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, seguita dal leghista Matteo Salvini. Penultimo per gradimento tra le guide dei partiti Matteo Renzi (Iv). Ultimo Vito Crimi per M5s. Lo rileva Monitor Italia, il sondaggio realizzato da Tecne’ con Agenzia Dire effettuato con interviste telefoniche il 18 dicembre 2020 con metodo cati-cawi su un campione di mille persone rappresentativo della popolazione maggiorenne residente in Italia, articolato per spesso, eta’, area geografica.